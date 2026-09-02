Opel Corsa, a settembre offerte da 139 euro al mese per benzina, Hybrid ed Electric

A settembre Opel Corsa torna protagonista nelle offerte rivolte a professionisti e aziende, con tre proposte diverse per chi cerca benzina, ibrido o elettrico. Si parte dalla Corsa Edition 1.2 da 100 CV con cambio manuale, disponibile con formula Scelta Opel EVOLEASE da 139 euro al mese più IVA. Le promozioni resteranno attive fino al 30 settembre 2026 e cambiano parecchio in base alla motorizzazione scelta.

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Opel Corsa da 139 euro al mese

La versione più accessibile è la Corsa 1.2 benzina da 100 CV, proposta a 12.600 euro più IVA. Il leasing parte con un primo canone anticipato di 3.000 euro più IVA, poi ci sono 47 rate da 139 euro. Alla fine resta un valore di riscatto di 6.751 euro più IVA. Il TAN fisso è del 4,99%, mentre il TAEG arriva al 7,52%.

Per chi preferisce l’ibrido c’è invece la Opel Corsa Hybrid Edition con motore 1.2 da 110 CV e cambio automatico. Qui il prezzo promozionale sale a 14.400 euro più IVA, mentre il canone mensile è di 159 euro più IVA. Anche in questo caso il primo canone è di 3.000 euro più IVA, seguito da 47 mensilità. Alla fine rimangono 8.052 euro più IVA come valore di riscatto. TAN al 4,99% e TAEG al 7,40%.

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La terza possibilità è la Corsa Electric Edition da 136 CV con batteria da 50 kWh. Il prezzo promozionale parte da 23.350 euro più IVA e la formula Opel Blitz prevede un primo canone di 5.000 euro più IVA, 35 rate da 379 euro più IVA e un valore finale di 8.602 euro più IVA. Il TAN è del 2,99%, con TAEG al 5,50%.

Opel Corsa continua a vendere bene in Italia

Opel Corsa, intanto, continua a mantenere numeri interessanti anche sul mercato italiano. Ad agosto 2026 sono state immatricolate 987 unità, abbastanza per portarla al 19° posto assoluto tra le auto più vendute nel mese. Di queste, 749 erano versioni a benzina, dato che le ha permesso di chiudere quinta tra le auto con questa alimentazione.

Guardando invece ai primi otto mesi dell’anno, la situazione è ancora più chiara: da gennaio ad agosto sono state immatricolate 15.454 Opel Corsa in Italia, con il modello che occupa il ventesimo posto assoluto nella classifica del 2026. In un mercato dove SUV e crossover continuano a prendersi buona parte delle prime posizioni, la piccola tedesca riesce ancora a ritagliarsi uno spazio importante tra le compatte tradizionali.