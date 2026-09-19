Mercedes-AMG prepara il debutto del nuovo SUV elettrico: i primi dettagli

Il primo SUV elettrico sviluppato interamente da Mercedes-AMG potrebbe debuttare il 17 ottobre al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, durante l’evento che celebrerà i 140 anni dalla nascita della Benz Patent-Motorwagen del 1886. Secondo le anticipazioni della stampa, le prime consegne sono attese all’inizio del 2027, mentre le caratteristiche tecniche definitive devono ancora essere annunciate.

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Mercedes-AMG prepara il suo SUV da 1.100 CV: consegne attese nel 2027

La vettura nasce sulla piattaforma dedicata AMG.EA, condivisa con la nuova GT elettrica a quattro porte, e la sua architettura viene sviluppata fin dall’origine dagli specialisti di Affalterbach. L’annuncio iniziale risale al novembre 2024, quando Mercedes-AMG aveva confermato l’avvio del programma.

La parentela con la GT alimenta aspettative particolarmente elevate sulle prestazioni. Le ricostruzioni più recenti ipotizzano una versione di punta con tre motori a flusso assiale e una batteria da 106 kWh, riprendendo la configurazione della quattro porte. Anche la potenza di circa 1.169 CV e la coppia di 2.000 Nm derivano dal confronto con quel modello e restano da confermare sul SUV.

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Secondo le stesse anticipazioni, lo scatto da zero a 100 km/h potrebbe richiedere circa 2,5 secondi. Una prestazione di questo livello collocherebbe il nuovo modello fra i SUV più rapidi sul mercato, ma andrà verificata sui dati della versione di produzione, tenendo conto delle differenze di peso e carrozzeria rispetto alla GT.

Accanto alla versione di punta, Mercedes-AMG potrebbe proporre una GT 53 da circa 544 CV e una GT 55 da circa 816 CV, offrendo così due alternative a chi cerca un SUV sportivo senza arrivare alle prestazioni della variante più estrema.

Le immagini diffuse finora mostrano una carrozzeria con il tetto che scende verso la coda, accentuando la vicinanza a una coupé. Sul frontale, l’ampia mascherina riprende l’impostazione della GT a quattro porte e occupa buona parte del muso. Dietro, le anticipazioni lasciano intravedere elementi luminosi circolari con una grafica interna a stella.

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Il calendario riportato dalla stampa prevede l’avvio produttivo entro la fine del 2026, seguito dalle consegne nel nuovo anno. La presentazione dovrà chiarire soprattutto quanta tecnologia della GT passerà al SUV e con quali risultati sull’autonomia. Restano da conoscere anche i prezzi europei e la composizione della gamma destinata all’Italia.