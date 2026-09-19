Nuova Smart Roadster: un render immagina il ritorno in versione elettrica

Una Smart Roadster elettrica che riprende il volto della futura #2 senza perdere le proporzioni della piccola sportiva originale. È questa l’idea sviluppata in una serie di nuovi render che riportano l’attenzione su un modello rimasto senza eredi. Smart non ha annunciato una nuova Roadster, ma il ritorno del marchio fra le citycar offre lo spunto per immaginare anche una due posti dedicata al piacere di guida.

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Smart Roadster: un render immagina il ritorno elettrico ispirato alla #2

Il creatore digitale Sugar Design ha mantenuto un profilo immediatamente riconducibile alla sportiva dei primi anni 2000, intervenendo soprattutto sulle estremità della carrozzeria. Il frontale adotta riferimenti alla nuova #2, mentre la parte posteriore viene aggiornata seguendo lo stesso criterio.

L’originale utilizzava un piccolo tre cilindri turbo da 0,7 litri collocato dietro l’abitacolo, abbinato alla trazione posteriore e a un cambio robotizzato a sei rapporti. La sua particolarità era concentrare l’impostazione di una sportiva in dimensioni molto contenute, con una carrozzeria bassa che la distingueva nettamente dalla Fortwo dalla quale derivava parte della meccanica.

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Oggi una reinterpretazione di quella formula potrebbe teoricamente sfruttare la piattaforma elettrica ECA, sviluppata per la #2. È però un’ipotesi progettuale, perché non risulta che Smart abbia approvato o definito caratteristiche tecniche per una Roadster.

Per quanto riguarda la #2, il modello di serie sarà presentato al Salone di Parigi di ottobre, dopo il concept mostrato a Pechino e successivamente portato a Roma. Le informazioni depositate in Cina indicano un motore da 60 kW, circa 82 CV, e una velocità massima di 140 km/h, con una massa dichiarata di 1.130 kg.

Smart ha inoltre anticipato un obiettivo vicino ai 300 chilometri di autonomia WLTP e una ricarica dal 10 all’80% entro 20 minuti. Sono dati preliminari della citycar, ancora soggetti all’omologazione definitiva, che non possono essere trasferiti automaticamente alla vettura disegnata nei render.

Anche il progetto degli interni della #2 è già stato illustrato dal marchio, con una seduta continua e particolare attenzione allo spazio disponibile. La prossima novità per il pubblico europeo resta dunque la piccola elettrica, mentre il render di Sugar Design utilizza il suo nuovo linguaggio stilistico per riportare la Roadster al centro dell’interesse degli appassionati.