Ferrari Amalfi Spider Rosso Tramonto in scala 1:8, per sognare in camera

La Ferrari Amalfi Spider custodisce, in modo mirabile, la sua raffinata eleganza anche nella versione in scala 1:8 appena lanciata da Amalgam Collection. Gli uomini dell’atelier inglese hanno scelto per questa interpretazione la tinta Rosso Tramonto, una vivace nuance ispirata ai tramonti della perla campana celebrata nel nome.

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Prevista una produzione di soli 199 pezzi, che comporrà un’edizione limitata destinata a trovare degli entusiasti acquirenti. Il prezzo, di 17.995 euro, non è per tutte le tasche, pur facendo appello all’opzione delle quattro rate senza interessi. Del resto, l’eccellenza non può essere regalata ed ha un valore congruo.

Qui si è al cospetto di un capolavoro in formato ridotto, nato in stretta collaborazione con la casa di Maranello, che ha fornito i progetti CAD originali, le specifiche dei materiali e i codici di verniciatura. Il risultato è incredibile. Le foto, in assenza di riferimenti dimensionali, sembrano quelle della Ferrari Amalfi Spider in formato reale, tanta è la fedeltà dell’opera.

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Ciascun esemplare di questa tiratura limitata richiede oltre 300 ore di lavoro artigianale per prendere forma in tanto splendore. Lo sviluppo del progetto ha richiesto dieci volte questo tempo. I materiali utilizzati sono di alta qualità e concorrono alla precisione estrema della replica in scala 1:8.

Per i clienti che volessero una riproduzione esatta delle specifiche della propria “rossa” reale, i professionisti di Amalgam Collection non avranno difficoltà a mettere a disposizione il proprio servizio Tailor Made.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte di ispirazione per il modello in formato ridotto è stata, come si vede dalle foto, la Ferrari Amalfi Spider, che ha preso il posto della versione scoperta della Roma, da cui discende. Rispetto a quest’ultima è meno controversa nello stile, specie nella parte frontale, dove perde la calandra porosa e in tinta che tanto perplessi aveva lasciato gli appassionati.

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Anche se l’anteriore della Ferrari Amalfi Spider è meno pungente rispetto a quello della Roma Spider, recupera la perdita di grinta con un equilibrio compositivo più gradevole e maggiormente allineato ai canoni linguistici della produzione corrente del marchio. Gli occhi gradiscono gli interventi eseguiti.

La Ferrari Amalfi Spider ha una carrozzeria scultorea, senza inutili fronzoli. Per questa purezza espressiva si connette alle vetture classiche della Dolce Vita, firmate dal “cavallino rampante”. L’eleganza del modello, firmato da Flavio Manzoni, si coniuga a prestazioni da supercar, divertimento, facilità di guida e versatilità.

Il fatto che sia godibile anche a cielo aperto è un plus per chi ama le emozioni romantiche. La silhouette di questa scoperta 2+ è elegante, fluida e fortemente identitaria, sia a tetto aperto sia a tetto chiuso. Molto riuscito anche il trattamento dell’abitacolo, che guadagna qualcosa rispetto alla precedente Roma.

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Ad animare le danze della Ferrari Amalfi Spider ci pensa un motore V8 biturbo da 3.855 centimetri cubi di cilindrata, capace di erogare 640 cavalli di potenza massima a 7.500 giri al minuto. La risposta del motore agli input dell’acceleratore è istantanea.

Il quadro prestazionale soddisfa persino i palati più raffinati, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3.3 secondi e da 0 a 200 km/h in 9.4 secondi. La punta velocistica è nell’ordine dei 320 km/h. Il quadro dinamico è all’altezza.

Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection Foto da profilo Facebook Amalgam Collection

Fonte | Amalgam Collection