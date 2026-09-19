Alfa Romeo cambia ruolo dentro Stellantis: e se essere un marchio regionale fosse un vantaggio?

Nel nuovo piano FaSTLAne 2030, Stellantis ha messo ordine anche nel ruolo dei suoi marchi. Jeep, Ram, Peugeot e Fiat sono stati indicati come brand globali, quelli sui quali il gruppo concentrerà, insieme a Pro One, circa il 70% degli investimenti destinati a marchi e prodotti. Alfa Romeo, invece, entra nel gruppo dei marchi regionali insieme a Opel, Citroën, Dodge e Chrysler. A prima vista potrebbe sembrare un ridimensionamento. In realtà, per il Biscione potrebbe esserci anche un’altra lettura.

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Alfa Romeo potrà sfruttare la scala Stellantis senza dover diventare un marchio di massa

La parola “regionale”, infatti, non significa che Alfa Romeo dovrà vivere soltanto in Italia o in Europa. Stellantis parla piuttosto di marchi concentrati sui mercati nei quali hanno maggiore forza, capaci però di utilizzare piattaforme, motori, software e tecnologie sviluppati su scala globale. In Europa saranno Fiat e Peugeot a introdurre per prime molti di questi nuovi asset, mentre Alfa Romeo potrà utilizzarli successivamente adattandoli al proprio carattere.

Ed è proprio qui che potrebbe esserci un vantaggio. Alfa Romeo non ha bisogno dei numeri di Fiat, Peugeot o Jeep per avere senso all’interno del gruppo. Il suo compito può essere diverso: prendere componenti già ammortizzati su volumi molto più grandi e trasformarli in prodotti con design, comportamento dinamico e posizionamento specifici.

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Un esempio arriverà con STLA One. Peugeot utilizzerà per prima la nuova piattaforma nel 2027, seguita da Opel, Jeep e proprio Alfa Romeo. Per Stellantis questa architettura dovrebbe ridurre i costi del 20%, lasciando però ai singoli marchi la possibilità di differenziare fortemente il prodotto.

Questo potrebbe anche rendere sostenibili modelli con numeri più contenuti. Per Alfa Romeo il successo non dovrebbe necessariamente significare vendere quanto Fiat o Peugeot, ma riuscire a guadagnare bene su ogni vettura mantenendo un’identità riconoscibile. In altre parole, essere “regionale” potrebbe permetterle di smettere di inseguire il volume per concentrarsi sul valore del prodotto.

Intanto il programma Alfa Romeo sta diventando più chiaro. Junior resta il modello chiamato a fare volume, mentre Tonale registra buoni numeri ad un anno dall’addio. Giulia e Stelvio continueranno fino al 2027, comprese le Quadrifoglio, mentre per il segmento D il marchio sta ancora studiando nuove soluzioni multi-energia.

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Nel quarto trimestre del 2027 arriverà inoltre il nuovo C-SUV prodotto a Melfi, basato su STLA Medium e destinato a raccogliere l’eredità di Tonale. Più avanti è atteso anche un modello di segmento C che riprenderà idealmente il percorso tracciato in passato da 147 e Giulietta.

Prima, però, ci sarà Parigi. Il 12 ottobre Alfa Romeo presenterà una concept car definita dal marchio stesso come manifesto del proprio futuro. Potrebbe essere proprio quella l’occasione giusta per capire quanto spazio Stellantis intenda lasciare al Biscione per essere diverso dagli altri, pur condividendo sempre di più ciò che si trova sotto la carrozzeria.