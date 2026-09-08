Peugeot 3008, sconti fino a 8.000 euro a settembre 2026: Hybrid, Plug-in ed elettrica in offerta

Peugeot mette al centro delle promozioni di settembre 2026 la 3008, proponendo tre diverse motorizzazioni con una rata mensile identica: 249 euro. Cambiano però anticipo, rata finale e formula finanziaria a seconda che si scelga la Hybrid, la Plug-in Hybrid oppure la versione completamente elettrica E-3008. Un modo abbastanza chiaro per spingere una gamma che ormai copre praticamente tutte le principali forme di elettrificazione, lasciando al cliente la possibilità di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

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Peugeot 3008: tre motorizzazioni in promozione con rate da 249 euro

La proposta più accessibile riguarda la Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 Allure. La formula prevede 35 rate da 249 euro, con un anticipo di 5.286 euro e una rata finale da 23.260 euro. Il TAN fisso è del 6,99 per cento, mentre il TAEG arriva all’8,64 per cento. L’offerta è valida fino al 30 settembre 2026 e riguarda vetture in pronta consegna, con permuta e rottamazione.

In promozione anche la Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 195 CV e-DCS7 Allure. Anche in questo caso le rate mensili sono 35 da 249 euro, ma l’anticipo sale a 9.090 euro e la rata finale è di 24.698 euro. Più bassi invece i tassi, con TAN al 3,75 per cento e TAEG al 5,04 per cento. In questo caso Peugeot specifica che l’offerta è valida qualunque sia l’usato consegnato.

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Foto Stellantis

Completa il quadro la Peugeot E-3008 da 210 CV in allestimento Allure, proposta con una formula di leasing. Sono previsti 35 canoni da 249 euro, con un primo canone anticipato di 12.636 euro e un valore di riscatto finale pari a 21.594 euro. Il TAN è del 2,99 per cento e il TAEG del 4,33 per cento, anche qui con validità fino al 30 settembre.

Le tre offerte mostrano bene come Peugeot stia cercando di tenere la 3008 competitiva su più fronti, senza concentrare l’interesse soltanto sulla versione ibrida più tradizionale. La rata uguale per tutte facilita il confronto, ma è evidente che la differenza reale viene fatta soprattutto dall’anticipo e dall’importo finale.

Sul mercato italiano la Peugeot 3008 continua comunque a mantenere numeri importanti. Ad agosto 2026 sono state immatricolate 608 unità, risultato che le ha permesso di chiudere il mese al 33° posto tra i modelli più venduti in Italia. Rispetto ad agosto 2025 il dato mostra però una flessione del 25,8 per cento.

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Il quadro cambia guardando al cumulato. Tra gennaio e agosto 2026 la 3008 ha raggiunto 12.429 immatricolazioni, con una crescita del 12,1 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato che la colloca al 25° posto assoluto nel mercato italiano nei primi otto mesi. Il modello, quindi, ha rallentato ad agosto ma continua a viaggiare sopra i livelli del 2025 nel bilancio complessivo dell’anno.