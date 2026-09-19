Fiat X 1/9 Concept: il ritorno della piccola sportiva italiana immaginato in chiave moderna

La Fiat X 1/9 Concept che vedete nelle immagini non è un prototipo ufficiale e non anticipa un modello in arrivo. È un render realizzato da Sezer Design con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Si tratta dunque di un progetto nato semplicemente per provare a immaginare come potrebbe essere oggi una delle Fiat più particolari mai costruite.

Advertisement

E in effetti la X1/9 particolare lo era davvero. Quando arrivò sul mercato nel 1972 non assomigliava praticamente a nulla di quello che Fiat vendeva in quel periodo. Era una piccola due posti, molto bassa, con tetto asportabile, motore centrale e trazione posteriore. Una configurazione che sembrava più adatta a una sportiva esotica che a una vettura del marchio torinese.

A disegnarla fu Marcello Gandini per Bertone. La prima X1/9 montava un 1.3 da 75 CV derivato dalla Fiat 128, mentre successivamente arrivò il 1.5 da 85 CV con cambio a cinque marce. Oggi sono potenze modeste, ma quella macchina non nasceva per impressionare con i numeri. Pesava poco, era compatta e aveva un’impostazione che la rendeva divertente da guidare. Dal 1982 venne venduta direttamente con il marchio Bertone e rimase in produzione fino al 1989.

Advertisement

Fiat X 1/9 Concept, il render di Sezer Design

Sezer Design ha scelto di non rifare semplicemente la vecchia X1/9 con fari moderni e qualche dettaglio nuovo. Il risultato è molto più estremo. La carrozzeria è larga e schiacciata, il frontale quasi completamente liscio e attraversato da una sottile fascia luminosa. Le ruote sono enormi e le prese d’aria sui fianchi fanno pensare subito a una meccanica collocata dietro i sedili.

Anche dentro non c’è praticamente nulla della vecchia Fiat. La plancia è tutta digitale, con grandi superfici nere e il logo Fiat davanti al passeggero. I rivestimenti marroni rendono l’abitacolo più elegante e meno spartano di quello che ci si aspetterebbe da una piccola sportiva.

Advertisement

Oggi, però, una macchina del genere sarebbe difficile da inserire nei programmi Fiat. Il marchio è concentrato soprattutto su modelli destinati a fare volumi, con Grande Panda al centro della nuova gamma e con Grizzly e Grizzly Fastback in arrivo sul mercato a breve. A seguire poi toccherà alla Multiplina, alla nuova Pandina e ad un pickup.

Una nuova X1/9, insomma, non sembra avere molto spazio nei piani attuali. Ma proprio perché sarebbe così diversa da tutto il resto, probabilmente attirerebbe parecchia attenzione. Una piccola sportiva semplice, leggera e magari non troppo costosa sarebbe qualcosa che nella gamma Fiat manca da parecchio tempo.