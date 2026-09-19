Ferrari 296 Speciale vs Lamborghini Revuelto: una drag race stellare | Video

Ferrari e Lamborghini sono marchi legati da una storica rivalità, per quanto riguarda le auto sportive, anche se i loro prodotti hanno uno spirito diverso. Una supercar del “cavallino rampante” ed una del “toro” sono protagoniste della più recente drag race organizzata dagli specialisti di carwow. Ad entrare in azione, per il duello multiplo, sono la Ferrari 296 Speciale e la Lamborghini Revuelto.

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Riuscirà la V6 di Maranello, perfezionata in pista, ad avere la meglio sull’ammiraglia V12 di Sant’Agata Bolognese nella sfida di accelerazione con partenza da fermo? Ovviamente non vi anticipiamo nulla, perché in casi del genere il piacere non deriva dalla narrazione letteraria, ma dalla visione del video, qui pubblicato in coda al post.

Vi rimandiamo al filmato per vedere come sono andate a finire le cose. Qui ci limitiamo a un semplice ripasso delle metriche principali delle supercar coinvolte nella drag race.

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Iniziamo dalla Ferrari 296 Speciale, che gode della spinta di un motore V6 biturbo da 3 litri di cilindrata, abbinato a un motore elettrico. Il powertrain ibrido plug-in della “rossa” eroga 880 cavalli e una coppia di 755 Nm, su un peso di circa 1.500 chilogrammi. La potenza viene trasmessa esclusivamente alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti.

Sull’altro lato del nastro d’asfalto scelto per la drag race c’è la Lamborghini Revuelto, sotto il cui cofano posteriore si cela un V12 aspirato da 6.5 ​​litri abbinato a 3 motori elettrici, per una potenza combinata di 1.015 cavalli e una coppia di 1.062 Nm. Tanto vigore giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, col supporto di un cambio automatico a doppia frizione a 8 rapporti. Il peso da muovere è di 1.890 chilogrammi.

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A questo punto vi starete chiedendo quale delle due supercar italiane è uscita vincente dalla batteria di drag race: sarà stata la più potente Lamborghini o la più leggera Ferrari? Per avere la risposta non vi resta che fare una cosa: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!