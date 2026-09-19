La Neue Klasse entra a San Siro: BMW e Milan firmano per restare insieme

Sei anni insieme non si buttano via e per questo BMW e AC Milan hanno ufficializzato il rinnovo della loro partnership per la stagione 2026/27, segnando il sesto anno consecutivo di una collaborazione che trasforma la casa di Monaco nell’unico fornitore automobilistico ufficiale del club rossonero. L’accordo, avviato nel 2021, dunque, va avanti.

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BMW agisce da Premium Partner e Official Automotive Partner, con visibilità a San Siro, ma anche, e soprattutto, con accesso a una comunità di tifosi e potenziali clienti che in Italia conta parecchio. Non si tratta di logo sul tabellone e tanti saluti: la partnership prevede eventi ed esperienze congiunte per tutta la stagione, rivolti tanto ai fan del Milan quanto ai clienti BMW.

Il progetto più interessante nato da questa collaborazione si chiama BMW in Tour, lanciato nel 2023 insieme alla Fondazione Insuperabili e all’associazione dei concessionari BMW italiani. Usa il calcio per promuovere l’inclusione sociale, terza edizione conclusa a giugno, quindici tappe in tutta la penisola, rete di dealer coinvolta.

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Sul piano del prodotto, la flotta fornita al Milan per la stagione 2025/26 comprendeva X5, X6 e X7, ma è la nuova iX3 ad aver preso la scena: primo segnale concreto che l’era della Neue Klasse, la piattaforma su cui BMW sta costruendo tutta la sua offensiva elettrica, sta entrando anche nei parcheggi dei club calcistici.

Dietro l’iX3 c’è già la i3 che ha debuttato da poco, poi arriverà l’iX5, e l’anno prossimo toccherà all’iX7. Senza dimenticare che BMW sta testando anche una versione a idrogeno della iX5.

Per la casa tedesca, il Milan, oltre che un testimonial elegante, è una vetrina con oltre settanta milioni di tifosi al mondo, un modo per dare visibilità a modelli e tecnologie in un mercato, quello italiano, dove il marchio vuole continuare a crescere. La partnership ha tutto il tempo per diventare ancora più interessante ora che il catalogo Neue Klasse si fa più folto.