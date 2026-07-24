Nuovo Alfa Romeo C-SUV, un video ipotizza così l’erede della Tonale

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV comincia lentamente a prendere forma, anche se per vedere il modello definitivo bisognerà attendere ancora parecchio. La presentazione è prevista nel quarto trimestre del 2027, ma la prima anticipazione diffusa da Stellantis ha già acceso la curiosità degli appassionati e dato il via alle interpretazioni dei creatori digitali.

Advertisement

Un video immagina il nuovo Alfa Romeo C-SUV: linee sportive, richiami alla 147 e piattaforma STLA Medium

Tra queste c’è il render realizzato con l’intelligenza artificiale e mostrato in un video del canale YouTube Mahboub1. Le immagini provano a ricostruire l’aspetto del futuro modello partendo dai pochi indizi ufficiali disponibili. Il risultato è un crossover dalle proporzioni sportive, con una carrozzeria color rosso scuro, fiancate levigate e una linea del tetto che scende progressivamente verso la coda.

La parte posteriore è dominata da una sottile firma luminosa orizzontale, mentre il lunotto inclinato e lo spoiler superiore contribuiscono a dare al veicolo un’impostazione quasi da SUV coupé. Il frontale immaginato nel render conserva lo scudetto Alfa Romeo al centro, affiancato da fari sottili e da una superficie piuttosto pulita.

Advertisement

Si tratta naturalmente di una ricostruzione indipendente e non di un’immagine ufficiale. Stellantis ha mostrato soltanto una prima porzione del design esterno, lasciando intravedere una coda morbida, una firma a LED molto affilata e un profilo più dinamico rispetto a quello dell’attuale Tonale.

Il nuovo Alfa Romeo C-SUV sarà infatti l’erede diretto del modello prodotto a Pomigliano d’Arco, ma dovrebbe allontanarsi parecchio dal suo stile. Chi ha seguito da vicino il progetto parla di un’auto con una personalità più marcata, pensata per riportare nel segmento delle compatte alcuni richiami alla tradizione del Biscione.

Il frontale potrebbe prendere spunto da modelli storici come Alfa Romeo 147, reinterpretandone alcuni elementi senza ricorrere a una semplice operazione nostalgia. La casa punterà su un design immediatamente riconoscibile, accompagnato da un comportamento stradale coerente con la propria immagine sportiva.

Advertisement

Alla base ci sarà la piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa architettura utilizzata dalla nuova Jeep Compass e destinata anche a Lancia Gamma e DS N°7. Questa soluzione permetterà di proporre differenti motorizzazioni, con versioni ibride e completamente elettriche.

Le dimensioni dovrebbero aumentare. La lunghezza prevista è di circa 4,60 metri, cosa che dovrebbe garantire un abitacolo più spazioso rispetto a quanto lascerebbero immaginare le proporzioni esterne.