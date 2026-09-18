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Fiat può diventare il vero marchio anti-cinese di Stellantis in Europa?

La crescita dei marchi cinesi in Europa mette sotto pressione Stellantis, ma Fiat potrebbe diventare la risposta più efficace nel mercato delle auto popolari. Grazie alla forza nei segmenti A e B, a modelli come Grande Panda e 500 Hybrid e alle future E-Car prodotte a Pomigliano, il marchio può competere su prezzi, rete commerciale e riconoscibilità.

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Fiat Grande Panda e Pandina

La crescita dei costruttori cinesi in Europa non è più una prospettiva lontana. Nel primo semestre del 2026 i marchi cinesi hanno raggiunto circa il 9% delle vendite nell’Unione Europea e continuano a guadagnare spazio grazie soprattutto a prezzi aggressivi, tecnologia e una gamma sempre più ampia. In questo scenario Stellantis ha un’arma che, forse più di altre, potrebbe rivelarsi decisiva: Fiat.

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Fiat può giocarsi la partita proprio dove i cinesi vogliono crescere

Fiat continua a essere forte proprio nei segmenti più popolari del mercato europeo, quelli nei quali nei prossimi anni arriveranno sempre più modelli cinesi. Stellantis è attualmente leader nei segmenti A e B nell’area EU30, mentre la famiglia Smart Car, di cui fa parte anche Grande Panda, ha più che raddoppiato i volumi nel primo semestre 2026.

Grande Panda è probabilmente l’esempio migliore della nuova strategia. Un modello semplice, con motorizzazioni elettriche, ibride e termiche, costruito attorno a una piattaforma pensata per contenere i costi. Accanto a lei c’è la nuova 500 Hybrid, mentre nei prossimi anni la gamma crescerà ulteriormente con modelli più grandi come Grizzly e Grizzly Fastback. Non dimentichiamoci inoltre della Pandina Hybrid che spopola in Italia.

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Fiat 600 benzina turbo 100

Fiat sta quindi tornando a occupare più segmenti senza perdere quella caratteristica che storicamente l’ha resa forte in Europa: proporre auto relativamente semplici e accessibili a un pubblico molto ampio.

Ed è proprio qui che si giocherà una parte importante della sfida con BYD, MG e gli altri marchi cinesi. Il prezzo continuerà a essere fondamentale, ma non sarà l’unico elemento. Fiat può contare su una rete commerciale già capillare, un marchio conosciuto praticamente ovunque in Europa e decenni di esperienza nelle piccole auto.

C’è poi un altro tassello che potrebbe cambiare ulteriormente le carte. Nel 2028 Stellantis avvierà a Pomigliano la produzione delle nuove E-Car, piccole elettriche progettate per essere più economiche e destinate a diversi marchi del gruppo. Fiat appare naturalmente uno dei candidati più logici per sfruttare questa nuova famiglia di vetture.

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Fiat 500 Hybrid

La partita, naturalmente, resta complicata. I costruttori cinesi stanno accelerando anche sulla produzione europea: BYD, per esempio, punta ad avere nel tempo tre stabilimenti di assemblaggio e una fabbrica di batterie nel continente.

Per Fiat, quindi, non basterà vivere di storia e notorietà. Serviranno prezzi competitivi, modelli riconoscibili e una gamma finalmente completa. Ma se Stellantis deve scegliere un marchio europeo con cui rispondere all’avanzata cinese nella fascia più popolare del mercato, a nostro avviso Fiat ha probabilmente più carte di chiunque altro nel gruppo.

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