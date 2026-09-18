Fiat può diventare il vero marchio anti-cinese di Stellantis in Europa?

La crescita dei costruttori cinesi in Europa non è più una prospettiva lontana. Nel primo semestre del 2026 i marchi cinesi hanno raggiunto circa il 9% delle vendite nell’Unione Europea e continuano a guadagnare spazio grazie soprattutto a prezzi aggressivi, tecnologia e una gamma sempre più ampia. In questo scenario Stellantis ha un’arma che, forse più di altre, potrebbe rivelarsi decisiva: Fiat.

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Fiat può giocarsi la partita proprio dove i cinesi vogliono crescere

Fiat continua a essere forte proprio nei segmenti più popolari del mercato europeo, quelli nei quali nei prossimi anni arriveranno sempre più modelli cinesi. Stellantis è attualmente leader nei segmenti A e B nell’area EU30, mentre la famiglia Smart Car, di cui fa parte anche Grande Panda, ha più che raddoppiato i volumi nel primo semestre 2026.

Grande Panda è probabilmente l’esempio migliore della nuova strategia. Un modello semplice, con motorizzazioni elettriche, ibride e termiche, costruito attorno a una piattaforma pensata per contenere i costi. Accanto a lei c’è la nuova 500 Hybrid, mentre nei prossimi anni la gamma crescerà ulteriormente con modelli più grandi come Grizzly e Grizzly Fastback. Non dimentichiamoci inoltre della Pandina Hybrid che spopola in Italia.

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Fiat sta quindi tornando a occupare più segmenti senza perdere quella caratteristica che storicamente l’ha resa forte in Europa: proporre auto relativamente semplici e accessibili a un pubblico molto ampio.

Ed è proprio qui che si giocherà una parte importante della sfida con BYD, MG e gli altri marchi cinesi. Il prezzo continuerà a essere fondamentale, ma non sarà l’unico elemento. Fiat può contare su una rete commerciale già capillare, un marchio conosciuto praticamente ovunque in Europa e decenni di esperienza nelle piccole auto.

C’è poi un altro tassello che potrebbe cambiare ulteriormente le carte. Nel 2028 Stellantis avvierà a Pomigliano la produzione delle nuove E-Car, piccole elettriche progettate per essere più economiche e destinate a diversi marchi del gruppo. Fiat appare naturalmente uno dei candidati più logici per sfruttare questa nuova famiglia di vetture.

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La partita, naturalmente, resta complicata. I costruttori cinesi stanno accelerando anche sulla produzione europea: BYD, per esempio, punta ad avere nel tempo tre stabilimenti di assemblaggio e una fabbrica di batterie nel continente.

Per Fiat, quindi, non basterà vivere di storia e notorietà. Serviranno prezzi competitivi, modelli riconoscibili e una gamma finalmente completa. Ma se Stellantis deve scegliere un marchio europeo con cui rispondere all’avanzata cinese nella fascia più popolare del mercato, a nostro avviso Fiat ha probabilmente più carte di chiunque altro nel gruppo.