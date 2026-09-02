Fiat Pandina a settembre 2026 da 9.950 euro: 99 euro al mese con rottamazione

Anche a settembre Fiat Pandina continua a giocarsi buona parte della sua partita sul prezzo. Per le vetture disponibili in pronta consegna, la versione 1.0 Hybrid POP da 65 CV viene proposta a 9.950 euro con finanziamento e rottamazione. È lo stesso prezzo promozionale che Fiat applicava a settembre dello scorso anno, da qui la formula “Prezzo Protetto”. Per approfittarne bisogna però immatricolare l’auto entro il 28 settembre 2026.

Advertisement

Fiat Pandina da 99 euro al mese con rottamazione

Il prezzo di listino della Fiat Pandina Hybrid POP è di 15.950 euro, esclusi IPT e contributo PFU. Rottamando un’auto omologata fino a Euro 5 si ottengono 4.500 euro di sconto e si scende a 11.450 euro. Chi sceglie anche il finanziamento Stellantis Financial Services beneficia di altri 1.500 euro di vantaggio, arrivando così ai 9.950 euro pubblicizzati.

Il finanziamento parte con un anticipo di 1.699 euro e prosegue con 35 rate mensili da 99 euro. Dopo tre anni rimane una rata finale da 8.010,60 euro. TAN fisso all’8,99% e TAEG al 13,71%. Il credito concesso è pari a 8.614 euro, mentre l’importo totale dovuto attraverso il finanziamento arriva a 11.496,68 euro.

Advertisement

Nei 99 euro mensili è compresa anche l’estensione Extended Care Premium, che porta la copertura a tre anni con un limite di 30.000 km, per 2,56 euro al mese. Se al termine del contratto si decide di restituire o sostituire la vettura, ogni chilometro percorso oltre i 30.000 previsti costa 0,10 euro.

Il prezzo di 9.950 euro è quindi interessante, ma va letto insieme alle condizioni del finanziamento. Fiat precisa infatti che il “Prezzo Protetto” riguarda esclusivamente il prezzo dell’auto e non significa che tassi e condizioni siano rimasti gli stessi rispetto a settembre 2025.

Fiat Pandina continua a dominare le vendite in Italia

La promozione arriva mentre Pandina continua a essere una delle auto più vendute in assoluto nel nostro Paese. Agosto ha confermato ancora una volta la forza del modello: con circa 4.700 immatricolazioni è stata l’auto più venduta in Italia nel mese, riuscendo a tenersi alle spalle modelli più recenti e appartenenti anche a segmenti superiori.

Advertisement

Il dato diventa ancora più pesante guardando all’intero 2026. Nei primi otto mesi dell’anno sono state immatricolate 75.964 Fiat Pandina, un numero che le permette di restare saldamente al comando della classifica nazionale. In pratica, nonostante l’età del progetto Panda da cui deriva, la piccola prodotta a Pomigliano continua a essere il modello che gli italiani comprano più di ogni altro.

I dati di settembre arriveranno naturalmente soltanto alla fine del mese, ma Pandina parte da una posizione molto forte. Ed è anche per difendere questo primato che Fiat continua a puntare su promozioni aggressive, soprattutto sulla versione Hybrid POP.