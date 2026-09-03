Fiat 500 Hybrid a 149 euro al mese e senza anticipo: a settembre 2026 torna l’offerta a tasso zero

Fiat 500 Hybrid prova a spingere ancora sulle vendite con una promozione che per settembre punta soprattutto su rata e anticipo. La piccola torinese viene infatti proposta a 149 euro al mese, senza anticipo e con TAN allo 0%, a condizione di rottamare una vettura omologata fino a Euro 4. L’offerta riguarda la 500 Hybrid Pop da 65 CV e sarà valida per le immatricolazioni effettuate entro il 28 settembre 2026.

Advertisement

Fiat 500 Hybrid, 35 rate da 149 euro e anticipo zero

Il prezzo di listino della Fiat 500 Hybrid Pop 1.0 da 65 CV è di 19.990 euro, IPT e contributo PFU esclusi. Con la promozione Fiat e la rottamazione lo sconto arriva a 3.450 euro, portando il prezzo promozionale a 16.450 euro.

Chi sceglie il finanziamento non deve versare alcun anticipo. Sono previste 35 rate da 149 euro, seguite da una rata finale di 12.073,60 euro. Il TAN fisso è pari allo 0%, mentre il TAEG è del 2,07%.

Advertisement

Nel finanziamento rientra anche il servizio Identicar per 12 mesi, dal valore di 271 euro. L’importo totale del credito è di 16.721 euro, mentre quello complessivamente dovuto sale a 17.327,85 euro considerando spese di istruttoria, incasso delle rate e imposta sostitutiva.

Chi alla fine dei tre anni decide di restituire o sostituire la vettura deve inoltre tenere presente il limite di 30.000 km: oltre questa soglia è previsto un costo di 0,10 euro per ogni chilometro aggiuntivo. Fiat pubblicizza la promozione sulla gamma 500, indicando la disponibilità di formule dedicate anche alla versione completamente elettrica.

L’offerta arriva in un momento piuttosto particolare per la 500 e soprattutto per Mirafiori, dove viene costruita la nuova Hybrid. Proprio in questi giorni la produzione nello stabilimento torinese si è fermata il 2, 3 e 4 settembre, ma questa volta la ragione è diversa dalle difficoltà viste in passato: mancano alcuni componenti dei motori perché gli ordini delle versioni ibride sono risultati superiori alle previsioni. Secondo Stellantis, la capacità dello stabilimento Teksid di Carmagnola che fornisce parte dei componenti non è al momento sufficiente e si sta lavorando per aumentarla.

Advertisement

Una situazione quasi paradossale considerando che soltanto poche settimane fa i sindacati avevano manifestato preoccupazione per il calo dei ritmi produttivi e per il possibile ritorno della cassa integrazione. Stellantis continua comunque a confermare per Mirafiori la 500 Hybrid e la 500 elettrica, mentre il traguardo indicativo delle 100.000 Hybrid all’anno dipenderà dalla risposta del mercato.