FIAT protagonista ai Giochi Sudamericani: sport, modelli in mostra e nuove offerte per settembre

FIAT rafforza la propria presenza in Sud America scegliendo i Giochi Sudamericani come occasione per incontrare da vicino il pubblico. Il marchio italiano sarà infatti presente nei tre Fan Fest ufficiali organizzati in Argentina a Rosario, Rafaela e Santa Fe, con spazi pensati non solo per mostrare le proprie auto, ma anche per coinvolgere direttamente i visitatori attraverso attività legate allo sport.

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FIAT porta ai Giochi Sudamericani sport, auto e intrattenimento

L’idea è semplice: trasformare per qualche minuto il pubblico in protagonista. Nei diversi stand saranno infatti disponibili esperienze fotografiche interattive dedicate ad alcune discipline sportive. A seconda della città, i partecipanti potranno simulare un salto in lungo, un salto in alto oppure un’azione di basket, portandosi poi a casa un ricordo dell’esperienza.

FIAT distribuirà anche un foglio di adesivi dedicato e inviterà i visitatori a condividere foto e contenuti sui social, taggando il marchio. Accanto alla parte più ludica ci sarà comunque anche quella commerciale, con promotori e consulenti disponibili per fornire informazioni sui modelli e sulle offerte attive.

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Naturalmente non mancheranno le auto. A Rosario saranno esposte FIAT Titano e FIAT 600, mentre a Rafaela il pubblico potrà vedere da vicino Titano e Toro. A Santa Fe, invece, protagonista sarà la FIAT 600.

La presenza ai Giochi Sudamericani diventa quindi anche una vetrina per una gamma molto diversa da quella proposta in Europa, con pick-up e modelli pensati espressamente per le esigenze del mercato locale.

FIAT accompagna inoltre l’iniziativa con una serie di promozioni commerciali valide per tutto settembre 2026. Su tutta la gamma è previsto un finanziamento fino a 24 milioni a tasso zero per 12 mesi. Per chi sceglie Cronos, Pulse, Fastback o Toro, l’importo finanziabile può invece arrivare fino a 28 milioni con tasso zero per 18 mesi.

È prevista anche una formula UVA su 36 mesi con TAEG dello 0%, che consente di finanziare fino a 30 milioni sull’intera gamma.

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Per FIAT si tratta dunque di una presenza che mette insieme promozione del prodotto e coinvolgimento diretto del pubblico, sfruttando uno degli eventi sportivi più importanti della regione per avvicinare nuovi clienti ai propri modelli.