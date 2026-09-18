Nuova Alfa Romeo Spider: questo render fa sognare, e il ritorno potrebbe non essere così impossibile

La Nuova Alfa Romeo Spider continua a essere uno di quei modelli che gli appassionati del Biscione vorrebbero rivedere prima o poi in gamma. Per il momento non esiste alcun progetto ufficialmente annunciato, ma il nuovo render realizzato da Sezer Design con l’aiuto dell’intelligenza artificiale riaccende inevitabilmente la fantasia. Le immagini immaginano una due posti scoperta molto bassa e filante, con proporzioni da vera sportiva italiana e diversi richiami all’attuale linguaggio stilistico Alfa Romeo.

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Il nome Spider, del resto, occupa un posto particolare nella storia della casa. Dalla celebre Duetto degli anni Sessanta fino alle generazioni successive, le scoperte Alfa Romeo hanno rappresentato per decenni il lato più emozionale del marchio. L’ultima Spider è uscita di scena ormai parecchi anni fa e ancora oggi sono molti gli alfisti che ne rimpiangono l’assenza.

Nuova Alfa Romeo Spider, il ritorno resta un sogno ma Bottega Fuoriserie cambia lo scenario

Oggi una nuova Spider non compare nei programmi ufficiali di Alfa Romeo. Questo, però, non significa necessariamente che l’idea sia destinata a rimanere per sempre nel cassetto.

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Il programma BOTTEGAFUORISERIE ha infatti aperto una strada interessante. Dopo la 33 Stradale, Alfa Romeo ha confermato l’arrivo di un nuovo progetto esclusivo “few-off”, pensato per rafforzare il lato più emozionale e prestigioso del marchio. Non è stato detto che si tratterà di una Spider, ma proprio la natura di queste produzioni limitate rende una sportiva scoperta qualcosa di più di una semplice fantasia.

Nel frattempo il grosso del lavoro riguarderà naturalmente i modelli destinati a fare volume. Nei prossimi anni arriverà un nuovo C-SUV su piattaforma STLA Medium, destinato a raccogliere il testimone di Tonale, insieme a una nuova hatchback di segmento C su STLA One che si muoverà idealmente nel solco lasciato da 147 e Giulietta.

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Più aperta resta invece la situazione nel segmento D. Giulia e Stelvio continueranno fino al 2027, mentre Alfa Romeo sta ancora studiando come restare in questa fascia di mercato con nuove interpretazioni e piattaforme multi-energia.

Prima di tutto questo, però, ci sarà Parigi. Il 12 ottobre Alfa Romeo svelerà infatti una nuova concept car, definita ufficialmente come un manifesto del futuro del marchio. Un’anticipazione che potrebbe raccontare molto del Biscione che vedremo negli anni successivi.