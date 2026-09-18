Opel Frontera diventa ancora più accessibile: in Italia arriva il benzina da 100 CV e il nuovo allestimento Start

Opel amplia la gamma di Frontera con una nuova versione pensata per chi vuole un SUV spazioso ma non ha intenzione di spendere troppo. Accanto alle varianti ibride ed elettriche arriva infatti un nuovo motore turbo benzina da 100 CV, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Insieme debutta anche il nuovo allestimento Start, che diventa il punto d’ingresso della gamma.

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Ed è proprio il prezzo uno degli elementi più interessanti. La nuova Opel Frontera Start 100 CV parte da 22.700 euro di listino, chiavi in mano e IPT esclusa, ma in questo periodo viene proposta in Italia a 17.900 euro. Una cifra che permette al modello di giocarsi le sue carte anche con chi cerca un SUV concreto senza salire troppo con il budget.

Opel Frontera Start, la nuova versione d’ingresso

La Start mantiene l’impostazione pratica che caratterizza Frontera, puntando soprattutto su ciò che serve davvero nell’uso quotidiano. Di serie ci sono il sedile Intelli-Seat regolabile in sei posizioni, il climatizzatore, i sensori di parcheggio posteriori e l’avviso di uscita dalla corsia.

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Sulla console centrale trova posto anche una stazione dedicata allo smartphone, mentre davanti al conducente c’è un display da 10 pollici che raccoglie le principali informazioni di guida.

L’aspetto resta semplice ma coerente con il carattere del modello. Le calotte degli specchietti sono nere, così come gli inserti dei paraurti, mentre i cerchi in acciaio da 16 pollici adottano nuovi copricerchi neri.

La vera novità, però, è il motore turbo benzina da 74 kW, pari a 100 CV, disponibile anche sugli altri allestimenti e abbinato a un cambio manuale a sei marce. Chi vuole qualcosa di più elettrificato può scegliere la Frontera Start Hybrid da 110 CV con doppia frizione, oppure la Frontera Electric da 113 CV con batteria da 44 kWh.

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Sul fronte dello spazio, Frontera continua a offrire uno dei suoi punti forti. Il bagagliaio parte da 460 litri con i sedili posteriori in posizione e può arrivare a circa 1.600 litri abbattendo la seconda fila frazionabile 60:40.

Con la nuova Start e il benzina da 100 CV, Opel prova quindi ad allargare ulteriormente il pubblico di Frontera, mettendo sul tavolo una versione più semplice, concreta e soprattutto più accessibile.