Stellantis valuta la cessione di Aramis Group: sul tavolo la vendita della quota di maggioranza

Stellantis potrebbe presto fare un passo indietro nel settore dell’auto usata online. Secondo quanto riportato da L’Informé, il gruppo starebbe valutando la vendita della propria quota in Aramis Group, società specializzata nella vendita di auto usate e ricondizionate. Una partecipazione importante, visto che Stellantis controlla oggi il 60,54% del capitale e il 67,4% dei diritti di voto.

Advertisement

L’ipotesi non sarebbe soltanto sulla carta. Per studiare una possibile cessione sarebbero già state coinvolte due banche d’investimento, chiamate a capire se esistono le condizioni per portare avanti l’operazione e individuare eventuali acquirenti.

Dopo 10 anni Stellantis lascerà Aramis Group?

Il rapporto con Aramis risale al 2016, quando PSA decise di entrare nel capitale di Aramisauto. In quel periodo il mercato dell’usato online stava iniziando a crescere rapidamente e il gruppo francese aveva visto nella società un modo per rafforzare la propria presenza in questo settore.

Advertisement

Negli anni Aramis è cresciuta molto. Oggi è presente in sei Paesi europei ed è quotata su Euronext Paris dal 2021. I due fondatori, Nicolas Chartier e Guillaume Paoli, possiedono insieme il 17,9% del capitale, mentre il resto è distribuito tra gli investitori sul mercato.

La possibile uscita di Stellantis arriverebbe in un momento particolare. Il gruppo sta cercando di concentrare investimenti e risorse sui propri programmi industriali, sul rinnovo delle gamme e sui progetti legati al piano FaSTLAne 2030. Vendere la quota in Aramis potrebbe quindi permettere di recuperare liquidità da utilizzare su altri fronti.

I numeri più recenti di Aramis mostrano comunque una situazione fatta di luci e ombre. Nel terzo trimestre dell’esercizio 2026 il fatturato è sceso del 5,4%, fermandosi a 559,2 milioni di euro, mentre i volumi B2C sono diminuiti del 2,7%.

Advertisement

A pesare soprattutto sono state le auto pre-immatricolate, con volumi in calo del 20%. Meglio, invece, il settore delle vetture ricondizionate, cresciuto del 2,9% nonostante un mercato complessivamente debole. In Francia l’aumento ha raggiunto addirittura l’11%.

Aramis ha comunque confermato i propri obiettivi per il 2026, con almeno 110.000 vetture B2C vendute e un EBITDA rettificato compreso tra 35 e 45 milioni di euro.

Se Stellantis decidesse davvero di vendere, si chiuderebbe così una collaborazione iniziata quasi dieci anni fa, segnando un cambiamento importante nel rapporto del gruppo con il mercato europeo dell’usato online.