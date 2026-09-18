Jeep richiama oltre 97 mila Wagoneer e Grand Wagoneer: problema alle barre sul tetto

Jeep ha deciso di intervenire negli Stati Uniti con un nuovo richiamo che riguarda 97.349 Wagoneer e Grand Wagoneer. Il problema, questa volta, non ha a che fare con motori, software o sistemi elettronici. Tutto nasce da un componente molto più semplice: le barre trasversali del portapacchi montate sul tetto.

Advertisement

Su alcuni SUV potrebbero infatti non essere state fissate correttamente. In determinate condizioni, quindi, i bulloni potrebbero allentarsi con il tempo fino a provocare il distacco di una delle barre mentre l’auto è in movimento.

Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer, richiamo per il portapacchi

Alla base della campagna ci sarebbe proprio il serraggio dei bulloni utilizzati per fissare le barre al tetto. In alcuni casi il montaggio potrebbe non essere stato eseguito nel modo previsto e, dopo chilometri di vibrazioni, buche e normali sollecitazioni della strada, il fissaggio potrebbe perdere progressivamente tenuta.

Advertisement

Finché si parla di un bullone allentato il problema può sembrare quasi banale. La situazione cambia, però, se una barra dovesse staccarsi completamente dal veicolo. Finendo sulla carreggiata potrebbe infatti diventare un ostacolo improvviso per chi segue, soprattutto ad alta velocità. Ed è proprio questo il rischio che Jeep vuole eliminare con il richiamo.

La campagna coinvolge diverse versioni e più anni di produzione. Rientrano alcune Jeep Wagoneer dal 2022 al 2025, le Wagoneer L dal 2023 al 2025, le Grand Wagoneer dal 2022 al 2026 e le Grand Wagoneer L dal 2023 al 2026.

Non tutte le vetture costruite in questi anni, però, sono automaticamente coinvolte. Il richiamo riguarda soltanto determinati esemplari e per sapere se una specifica auto deve passare in officina bisogna controllare il numero di telaio.

Advertisement

La riparazione, fortunatamente, dovrebbe essere piuttosto semplice. I concessionari Jeep provvederanno a sostituire gratuitamente i bulloni interessati, senza bisogno di interventi particolarmente complessi.

Le prime comunicazioni ai proprietari sono attese dall’8 ottobre 2026, mentre una seconda lettera arriverà quando la procedura sarà completamente disponibile nella rete di assistenza. FCA US ha assegnato alla campagna il codice 81D.

Dal 17 settembre è comunque già possibile verificare attraverso il portale della NHTSA se il proprio VIN rientra tra quelli interessati. Un problema semplice da risolvere, quindi, ma che Jeep ha preferito affrontare subito proprio per evitare conseguenze ben più serie durante la marcia.