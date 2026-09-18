Mercedes ha già abbassato il prezzo d’ingresso alla gamma della nuova Classe C

Mercedes ha fatto la propria mossa per “abbassare” la gamma della nuova Classe C. La nuova berlina elettrica avrebbe dunque bisogno di una porta d’ingresso meno esclusiva, e così nasce la C300 4MATIC, stessa architettura della C400, batteria leggermente più piccola, prezzo ridotto di tremila euro abbondanti. Mercedes decide così di allargare la gamma senza snaturare il prodotto.

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La proposta per la Classe C d’ingresso vede due motori elettrici, trazione integrale che attiva l’anteriore solo quando necessario, 421 CV, 800 Nm di coppia identici alla sorella maggiore. Lo 0-100 passa da 4 a 4,5 secondi: mezzo secondo su cui pochissimi avranno il coraggio di lamentarsi. La batteria scende da 94 a 85 kWh di capacità utilizzabile, l’autonomia WLTP dichiarata da 753 km a 682 km nella configurazione standard, fino a 690 km a seconda degli optional scelti. Un ridimensionamento, tutto sommato, molto contenuto.

Anche in ricarica la differenza è quasi filosofica. La potenza massima passa da 330 a 320 kW, il tempo dal 10% all’80% rimane a 22 minuti, la ripresa di 290 km in dieci minuti in condizioni ottimali resta invariata. L’architettura è ancora a 800 volt.

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I 101 litri del vano anteriore, i 470 litri del bagagliaio, le sospensioni pneumatiche AIRMATIC e lo schermo MBUX Hyperscreen, tutto confermato, tutto disponibile. Il costruttore annuncia ulteriori versioni a trazione posteriore e con batterie di capacità diversa per la gamma Classe C elettrica.

Poi arriva il momento della concorrenza, e il quadro diventa più interessante. La BMW i4 xDrive40 offre 401 CV, 81,3 kWh di batteria e 547 km di autonomia. La Tesla Model 3 Long Range AWD è a 49.990 euro con 660 km WLTP e 4,4 secondi sullo 0-100. La BYD Seal Excellence AWD complica ulteriormente i conti offrendo 530 CV, 520 km di autonomia a 50.990 euro.

Mercedes si è accorta che il mondo era cambiato. Ha risposto con una berlina da 62.999 euro che promette (e fa) prestazioni sostanziose. Se basterà a convincere chi finora guardava altrove è un’altra storia. Lo scopriremo quando arriveranno i dati di vendita.