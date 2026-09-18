Supercar da sogno dalla Sicilia ad Amsterdam: tappa al Museo della Targa Florio per il 6to6 Europe Tour 2026

Il prestigioso 6to6 Europe Tour 2026 promette emozioni stellari ai protagonisti, ma anche agli appassionati di supercar, che potranno ammirare auto da sogno di vari marchi. Attese al via oltre 80 vetture firmate Ferrari, Lamborghini, Porsche, Aston Martin (Valhalla compresa) e compagnia bella.

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L’appuntamento andrà in scena dal 19 al 27 settembre, portando gli equipaggi dalla Sicilia ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. Gli iscritti, provenienti da varie parti d’Europa (ma soprattutto dalla Spagna), affronteranno un lungo percorso farcito di emozioni, che toccherà anche luoghi iconici del motorsport e perle urbane e territoriali di raro splendore.

Il viaggio partirà dalla Sicilia, interessando località come Taormina e Collesano, per poi spingersi verso Frosinone, Firenze, il Lago di Garda, Engelberg, Baden-Baden, Nürburgring, Düsseldorf, Zandvoort ed Amsterdam, teatro della cerimonia d’arrivo. Gli equipaggi, con le loro supercar, vivranno emozioni uniche, dalla magia del Sud Italia al fascino dell’Inferno Verde e di Zandvoort.

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I numeri del meeting 6to6 sono importanti: oltre 80 auto sportive, 8 notti, 9 giorni, 4 Paesi coinvolti, 3200 chilometri di esperienza dinamica nel Vecchio Continente. Come dicono gli organizzatori, il 6to6 Europe Tour è un’esperienza unica che unisce la pura passione per la guida, paesaggi incredibili e hotel di lusso con lo spirito di appartenenza fatto proprio dai partecipanti, che si sentono parte di una community. È proprio questo uno dei suoi principali elementi di attrazione.

Assaporare ogni metro di strada, ogni sosta, ogni secondo di relazione umana crea una collezione di momenti indimenticabili, che valgono più di tutto il resto. Il 6to6 Europe Tour crea sintonia con le auto e fra le persone, aggiungendo note di magia al viaggio.

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L’avventura dei Sixters si snoderà in scenari molto diversi fra loro: dalle strade di montagna a quelle che fiancheggiano il mare, dalle piste alle autostrade. Il tutto sotto il comune denominatore del divertimento, nella sua accezione più autentica. Qui c’è tutto quello che serve per regalare momenti di gioia a chi non sopporta vedere la propria supercar ferma in garage o nel traffico urbano delle grandi città.

Non mancheranno, ovviamente, i momenti di relax e di godimento alimentare, con scelte gastronomiche all’altezza del resto dell’esperienza. Gli hotel saranno tutti a 5 stelle, per completare degnamente il pacchetto, ormai pronto a prendere vita. Il via dalla Sicilia.

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Nell’isola, oltre che per la splendida Taormina, ci sarà spazio per il comune di Collesano, sulle Madonie (Sicilia), strettamente legato al mito della Targa Florio. Qui le oltre 80 supercar protagoniste dell’evento si offriranno in tutto il loro splendore agli occhi degli appassionati, davanti al museo dedicato alla corsa ideata da Vincenzo Florio.

L’appuntamento è per le ore 16 di domenica 20 settembre 2026, quando la nota cittadina in provincia di Palermo accoglierà il colorato e rombante corteo. Le emozioni saranno di altissimo livello, per l’eccellenza del parterre. Il 6to6 Europe Tour 2026 – “Sicilia to Amsterdam”, evento internazionale organizzato dalla community spagnola SIX2SIX – 6to6motor, che quest’anno celebra il suo 20° anniversario, è infatti capace di richiamare tanti proprietari e auto sportive di grande lignaggio.

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Davanti al Museo della Targa Florio di Collesano non prenderà forma soltanto una sfilata di supercar da sogno, ma un’interazione fra il presente e il passato, nel segno della bellezza, della storia e della cultura motoristica. Possiamo parlare di un incontro fra memoria e attualità, che tesse una rete di legami fra diverse generazioni di appassionati, come un ricamo di pregio.

Fonte | Museo Targa Florio di Collesano & 6to6 Europe Tour