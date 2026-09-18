Nuova Jeep Renegade, il progetto entra nel vivo: due modelli e gamma multi-energia

La Nuova Jeep Renegade torna a far parlare di sé grazie ad alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto nelle ultime ore. A Tychy, in Polonia, il progetto della futura generazione starebbe entrando lentamente nel vivo, anche se per vederla sulle linee di produzione bisognerà aspettare ancora un po’. Le indicazioni attuali portano infatti verso un avvio tra la fine del 2028 e l’inizio del 2029.

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Nuova Jeep Renegade, due versioni e piattaforma STLA One

La futura Renegade, il cui nome però non è stato ancora confermato ufficialmente e potrebbe quindi anche essere un altro, dovrebbe crescere nelle dimensioni rispetto al modello attuale e andare a sistemarsi tra Avenger e Compass. Una posizione molto precisa nella gamma Jeep, che permetterebbe al nuovo modello di avere più spazio senza finire per sovrapporsi troppo agli altri SUV del marchio.

La cosa più interessante, però, è che Jeep potrebbe non limitarsi a una sola carrozzeria. Secondo quanto abbiamo saputo, il progetto dovrebbe prevedere due versioni, un po’ come accadrà con Fiat Grizzly e Grizzly Fastback.

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La prima dovrebbe essere quella più tradizionale, con un’impostazione ancora piuttosto squadrata e con forme robuste, quindi abbastanza vicina allo spirito che ha sempre caratterizzato la Renegade. La seconda potrebbe invece avere un aspetto più dinamico, con una coda più inclinata e una linea che potrebbe avvicinarsi a quella di una fastback.

Sul design, comunque, è ancora presto per dare qualcosa per certo. Le immagini che accompagnano questo articolo sono render realizzati nei mesi scorsi e servono soltanto a immaginare una possibile direzione stilistica. Non mostrano quindi l’aspetto definitivo della futura Renegade.

La base tecnica dovrebbe essere la piattaforma STLA One, destinata a essere utilizzata su diversi modelli compatti del gruppo Stellantis. La nuova Renegade dovrebbe inoltre seguire una strategia multi-energia, quindi non sarà legata a una sola motorizzazione. L’idea è quella di poter offrire soluzioni differenti a seconda dei mercati e della domanda.

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Per Jeep sarà un modello molto importante, soprattutto in Europa. La Renegade ha avuto un ruolo enorme nell’allargare il pubblico del marchio negli ultimi anni e la nuova generazione dovrà ripartire proprio da lì.

L’obiettivo sarà quindi doppio: mantenere forte la presenza nel Vecchio Continente e, allo stesso tempo, utilizzare la futura Renegade come uno dei modelli chiave per la crescita globale del marchio.