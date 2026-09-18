Leapmotor B10 premiata in Germania: è “Prodotto dell’anno 2026”

Leapmotor porta a casa un altro riconoscimento importante in Europa. La B10 è stata infatti scelta in Germania come “Prodotto dell’anno 2026”, un premio che mette in evidenza soprattutto il buon equilibrio tra tecnologia, praticità e prezzo. La cerimonia si è svolta a Berlino durante il BIG BANG KI Festival, dove vengono premiati quei prodotti capaci di distinguersi davvero agli occhi dei consumatori.

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Leapmotor B10 conquista il premio “Prodotto dell’anno 2026”

A convincere la giuria è stato soprattutto il modo in cui la B10 prova a rendere l’elettrico più accessibile. Il SUV compatto cinese offre infatti una piattaforma moderna, una buona dose di tecnologia e tanti servizi connessi, ma senza puntare su un prezzo fuori portata per il grande pubblico.

Ed è proprio questo uno degli aspetti che ha pesato di più nella valutazione. Il segmento dei SUV elettrici compatti sta diventando sempre più affollato e ormai non basta più avere tanta tecnologia per distinguersi. Serve anche qualcosa di concreto nell’uso quotidiano, e Leapmotor con la B10 ha cercato di lavorare proprio su questo equilibrio.

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Martin Resch, CEO di Leapmotor Germania, ha accolto il premio come una conferma della strada scelta dal marchio. L’obiettivo, ha spiegato, è rendere la mobilità elettrica avanzata accessibile a un numero sempre più ampio di automobilisti, senza trasformarla in qualcosa riservata soltanto a chi può spendere cifre molto elevate.

Il premio “Prodotto dell’anno 2026” viene assegnato in Germania dal canale televisivo ntv insieme all’Istituto tedesco per la qualità dei servizi, il DISQ. Quest’anno sono stati premiati 97 prodotti suddivisi in 29 categorie diverse.

Non si tratta quindi di un riconoscimento dedicato solo al mondo dell’auto. In gara ci sono prodotti che arrivano da settori molto differenti, dall’alimentazione agli elettrodomestici, passando per tecnologia, elettronica, digitalizzazione e giocattoli.

Per Leapmotor si tratta comunque di un risultato importante, soprattutto perché arriva in una fase in cui il marchio sta cercando di crescere rapidamente in Europa. E la B10, con il suo posizionamento competitivo, sembra essere uno dei modelli su cui il costruttore punta di più per allargare la propria presenza nel Vecchio Continente.