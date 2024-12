Due milioni di motori dallo stabilimento Stellantis di Tychy

Lo stabilimento di produzione di propulsori Stellantis a Tychy è uno dei principali stabilimenti europei di Stellantis che producono motori a benzina turbocompressi a tre cilindri ad alte prestazioni. Il duemilionesimo motore rappresenta la loro ultima generazione, progettato per un’integrazione armoniosa con l’avanzato sistema ibrido Stellantis eDCT. Si tratta di un’unità turbo a tre cilindri da 1,2 litri con una potenza di 136 CV (100 kW) e una coppia di 230 Nm. La sua durata è migliorata dall’uso di un turbocompressore a geometria variabile e di una catena di distribuzione per la massima affidabilità. Grazie al funzionamento nel ciclo Miller, il motore è caratterizzato da un rendimento termico ottimizzato e quindi da minori emissioni di CO 2 . L’unità contiene il 40% di nuovi componenti.

Il duemilionesimo motore è stato prodotto presso lo stabilimento Stellantis Tychy

La soluzione ibrida Stellantis è altamente competitiva e si basa sulla nuova tecnologia eDCT, che offre un’efficienza ottimale del carburante, ottenendo una riduzione fino al 20% delle emissioni di CO2, rispetto a un motore a combustione con cambio automatico.

“Il duemilionesimo motore è il simbolo degli ultimi cinque anni di attività dello stabilimento di Tychy, a partire dalla data del suo riavvio nel gennaio 2019. Questo motore a benzina turbocompresso a tre cilindri di nuova generazione è stato sviluppato appositamente per la tecnologia ibrida Stellantis. Nel luglio di quest’anno abbiamo avviato la produzione regolare, cosa che ci ha permesso di impegnarci pienamente nell’attuazione della strategia multienergia dell’azienda. Consideriamo questo un impegno serio, che traduciamo in un approccio senza compromessi alla qualità, garantendone il massimo livello per ogni motore che esce dalla nostra linea di produzione”, ha affermato Janusz Puzoń, direttore della fabbrica di unità di trasmissione Stellantis a Tychy.

Stellantis ha ottenuto, dall’inizio del 2024, una crescita di circa il 41% nelle vendite di modelli ibridi EU30 rispetto allo scorso anno. Il gruppo prevede un aumento del numero di clienti con le prossime anteprime e debutti sul mercato, tra cui la nuovissima Citroën C3 con versione ibrida, messa in vendita a settembre di quest’anno, e l’Alfa Romeo Junior Ibrida, disponibile negli showroom del marchio in tutta Europa dalla fine di ottobre. Grazie alla sua strategia multienergia, Stellantis risponde rapidamente al dinamico aumento degli ordini dei clienti per modelli ibridi, in particolare quelli con tecnologia eDCT. L’azienda presenterà 30 modelli con questa spinta quest’anno e prevede di introdurne altri sei entro il 2026.

Rispetto ai veicoli completamente elettrici e ibridi plug-in, offrono un’esperienza di guida eccezionale con minori emissioni di CO2 e a un prezzo più conveniente. Lo stabilimento di unità di azionamento Stellantis di Tychy è stato sottoposto a un completo ammodernamento della sua infrastruttura produttiva e tecnologica nel 2017-2019. Ciò è stato possibile grazie ad un investimento di 250 milioni di euro, che ha aperto un capitolo completamente nuovo nella storia dello stabilimento, adattandolo alla produzione di motori a benzina. Il processo produttivo prevede la lavorazione dei componenti del motore e l’assemblaggio di unità già pronte su linee dotate di moderne stazioni robotizzate, oltre ad un’ampia linea di test funzionali e di durata. Attualmente lo stabilimento impiega 650 persone e opera con un sistema di 18 turni.

Le unità della fabbrica polacca sono offerte in numerosi modelli dei marchi Stellantis, come Alfa Romeo, Jeep, Citroën, DS, Fiat, Opel e Peugeot. Nel luglio di quest’anno, la fabbrica ha avviato la produzione del motore a benzina a tre cilindri di ultima generazione, progettato per i sistemi ibridi Stellantis. Lo stabilimento di Tychy stabilisce i più alti standard di qualità e produzione, più volte riconosciuti da Stellantis con i seguenti premi: “Best Improver” e “Best Performer“. Lo stabilimento ha prodotto più di 430.000 motori nel 2023 e più di due milioni tra gennaio 2019 e dicembre 2024. Il team dell’impianto è impegnato nell’educazione tecnica dei giovani, per questo ha ricevuto dalla Zona Economica Speciale di Katowice il titolo di “Azienda amica dell’educazione dei giovani”.