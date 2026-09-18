Peugeot svela i segreti del suo design: a Sochaux si scopre come nasce una nuova auto

Peugeot porta il pubblico dove normalmente non si può entrare: dietro le quinte del design. Il 21 e 22 novembre, al Museo L’Aventure Peugeot di Sochaux, sarà infatti possibile incontrare alcune delle persone che ogni giorno lavorano alla nascita dei nuovi modelli del Leone e capire da vicino come prende forma un’auto prima ancora di arrivare su strada.

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Peugeot racconta a Sochaux come nasce il design delle sue auto

L’evento metterà insieme professionisti molto diversi tra loro. Ci saranno designer degli esterni e degli interni, specialisti di colori e materiali, esperti di modellazione digitale, modellisti e tecnici che lavorano con l’argilla. Tutte figure che partecipano allo stesso processo, ma in momenti diversi.

L’aspetto più interessante sarà proprio questo: vedere come una semplice idea inizi a trasformarsi poco alla volta in qualcosa di concreto. Si parte dai primi schizzi, poi arrivano lo studio delle proporzioni, delle superfici, dei materiali e dell’abitacolo. Solo dopo si passa ai modelli fisici e alle soluzioni che, una volta definite, possono arrivare sulla vettura di serie.

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Per Peugeot il design resta uno degli elementi più importanti della propria identità. Non significa soltanto creare auto piacevoli da vedere, ma anche capire come devono essere vissute ogni giorno. Ergonomia, tecnologia, comfort e stile vengono quindi sviluppati insieme, con continui aggiustamenti prima di arrivare al risultato finale.

Il luogo scelto per l’evento rende tutto ancora più particolare. Il Museo L’Aventure Peugeot raccoglie infatti modelli che hanno segnato decenni di storia del marchio, mentre nelle stesse sale saranno presenti le persone che stanno immaginando le vetture dei prossimi anni.

È proprio questo il filo conduttore delle due giornate: far vedere quanto il passato continui a pesare sul lavoro di oggi, senza però trasformarsi in qualcosa da copiare. I designer prendono spunti dalla storia del marchio, ma devono poi adattarli a tecnologie, materiali ed esigenze completamente diversi rispetto a quelli di qualche decennio fa.

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Per gli appassionati sarà quindi un’occasione piuttosto rara. Non tanto per vedere semplicemente delle auto esposte, quanto per capire quante decisioni, prove e modifiche ci siano dietro ogni dettaglio prima che una nuova Peugeot arrivi davvero nelle concessionarie.