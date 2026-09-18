Fiat Ducato 2027 debutta in Brasile: arriva la nuova versione Multi più versatile e connessa

Fiat rimette mano al Ducato in Brasile e per il 2027 aggiunge una versione pensata soprattutto per chi cerca un mezzo da lavoro semplice da adattare. Si chiama Multi e va ad allargare una gamma che resta centrale per il marchio nel Paese, dove Fiat continua ad avere un peso enorme tra i veicoli commerciali leggeri. Nel 2025, infatti, ha chiuso il segmento con una quota del 34,8%.

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Fiat Ducato 2027, in Brasile arriva la nuova versione Multi

La nuova Multi nasce con una missione abbastanza chiara: offrire tanto spazio e lasciare libertà a chi deve trasformare il furgone in base al proprio lavoro. Il vano interno arriva a 13 metri cubi, mentre la capacità di carico tocca i 1.560 kg. Può quindi essere utilizzata per consegne, trasporto di attrezzature, allestimenti professionali o attività che richiedono un mezzo più flessibile del normale.

Dentro, Fiat ha cercato di rendere il Ducato meno spartano rispetto a quello che ci si aspetterebbe da un veicolo puramente commerciale. Ci sono climatizzatore, servosterzo elettrico e regolazione dell’altezza dei fari. Il sistema multimediale da 7 pollici supporta Android Auto e Apple CarPlay, oltre a USB e Bluetooth, mentre la telecamera posteriore aiuta parecchio nelle manovre.

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La dotazione di sicurezza comprende airbag anteriori, ABS con EBD, controllo elettronico della stabilità, sistema antislittamento, Hill Holder, controllo del carico e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Tutti elementi che diventano ancora più importanti quando il mezzo viene utilizzato spesso a pieno carico.

Fiat punta molto anche sulla parte connessa. Attraverso Connect////Me è possibile controllare la posizione del veicolo, pianificare gli spostamenti e avere sotto mano diversi report utili per chi gestisce una flotta. Sono previsti anche supporto in caso di furto, assistenza 24 ore su 24 e prenotazione online della manutenzione. Il pacchetto sarà gratuito per i primi 12 mesi.

La nuova Multi si affianca alle versioni Maxicargo, Minibus Comfort e Minibus Luxo. Sotto il cofano non cambia nulla: tutte continuano a utilizzare il turbodiesel 2.2 da 140 CV e 350 Nm di coppia, abbinato al cambio manuale a sei marce.

In Brasile il Ducato può inoltre contare sulla rete Fiat Professional, composta da 233 concessionarie. L’obiettivo è soprattutto pratico: ridurre i tempi di fermo e offrire un’assistenza più rapida a chi utilizza il veicolo per lavorare ogni giorno.