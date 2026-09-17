Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo: auto storiche a Maranello e dintorni

Poche ore ci separano dall’inizio del “Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo“, in programma nella giornata di sabato 19 settembre 2026. L’evento è iscritto nel Calendario Nazionale ASI (Automotoclub Storico Italiano). Avrà il format della regolarità turistica e coinvolgerà auto storiche di varie epoche, sotto la regia organizzativa del Circolo della Biella.

Advertisement

A fare la differenza, nel Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo, è la connessione con luoghi tanto cari ad Enzo Ferrari, nell’Appennino modenese. Si profila una giornata di autentica passione, nel cuore della Motor Valley, che porterà gli equipaggi a miscelare la scoperta dei borghi alle sfide di precisione incastonate lungo il percorso.

Il “Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo” sarà quest’anno la sesta e penultima tappa del Challenge Terra dei Motori 2026. La suggestiva cornice ambientale, intrisa di storia motoristica, saprà far vibrare le corde emotive dei partecipanti, regalando loro un’esperienza ad alto indice di intensità, sulle loro auto storiche.

Advertisement

Molto vibrante la partenza da Maranello, culla del mito Ferrari, dove le pulsazioni cardiache si spingeranno a mille, per il forte legame tra questa località e la storia della Ferrari, una delle realtà più rappresentative del mondo dei motori e della bellezza.

Dopo lo start, gli equipaggi si muoveranno alla volta di luoghi battuti dai collaudatori delle “rosse”, sulle strade del già citato Appennino modenese. Qui gli ospiti, con le loro vetture classiche, potranno vivere momenti particolarmente gradevoli, fra caratteristici borghi, paesaggi suggestivi e piacevoli alchimie planimetriche ed altimetriche.

A condire il piatto con note “agonistiche” ci penseranno i 30 confronti coi pressostati disseminati lungo il percorso, per misurare il feeling dei proprietari con i loro mezzi e con il cronometro, oltre all’affiatamento con il navigatore. Il sipario sul “Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo” si abbasserà ancora a Maranello, dove si svolgeranno le premiazioni allo show-room Puntatacco. Le auto ammesse al via sono in possesso di Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.), oppure di Attestato di Datazione e Storicità (A.D.S.) rilasciato prima del 19 marzo 2010.

Advertisement

Programma “Gran Premio di Modena – Sulle Strade di Enzo”

8:30 – Ritrovo dei partecipanti in Piazza della Libertà a Maranello, verifiche e consegna materiali.

9:30 – Partenza primo equipaggio.

12:30 – Sosta pranzo a Villa Cloré, Lama Mocogno.

17:00 – Arrivo degli equipaggi in Piazza della Libertà, Maranello.

17:30 – Premiazioni e chiusura della manifestazione presso l’area lounge Puntatacco di Maranello.

Fonte | Circolo della Biella