Nuovo SUV Alfa Romeo: un render prova ad anticipare il modello di Melfi

Il futuro di Alfa Romeo passa inevitabilmente anche dai SUV, anche se non tutti gli appassionati li amano allo stesso modo. È proprio da questa idea che parte il nuovo render firmato dal creatore digitale indipendente Simolude, che ha ripreso un progetto iniziato due mesi fa per provare a immaginare il prossimo nuovo Alfa Romeo C-SUV, modello destinato ad avere un ruolo molto importante nei piani del Biscione.

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L’ispirazione non arriva dal nulla. Alfa Romeo ha già mostrato un primo teaser ufficiale del modello, limitato a un dettaglio del posteriore, rivelato nel luglio scorso durante un tavolo nazionale sull’automotive. Da quella piccola anticipazione è nata l’interpretazione di Simolude, che ha scelto di mostrare il veicolo con inquadrature “tattiche”, come ha scritto lui stesso, lasciando intendere di non essere un grande fan della categoria. Nonostante questo, il risultato appare interessante e coerente con il linguaggio stilistico più recente del marchio.

Nuovo Alfa Romeo C-SUV: cosa sappiamo finora sul modello

Le informazioni ufficiali, per il momento, sono ancora limitate ma comunque già significative. Stellantis ha confermato che il nuovo C-SUV Alfa Romeo sarà basato sulla piattaforma STLA Medium, avrà una gamma multi-energy e verrà prodotto nello stabilimento di Melfi, uno dei poli centrali della trasformazione industriale del gruppo in Italia. La prima mondiale è prevista entro la fine del 2027.

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Questo nuovo SUV dovrebbe collocarsi nel segmento più importante per volumi in Europa e viene generalmente considerato come il modello destinato a raccogliere l’eredità della Tonale, o comunque a rafforzare la presenza di Alfa Romeo in quella fascia di mercato. Il teaser posteriore mostrava una firma luminosa sottile e un andamento della coda piuttosto scolpito. Simolude ha sviluppato proprio quel punto, immaginando un SUV dal taglio sportivo, con frontale aggressivo, fari dal disegno elaborato, coda muscolosa e un’impostazione quasi da crossover-coupé.

Il fatto che nasca a Melfi non è secondario. Lo stabilimento lucano è sempre più al centro della strategia europea di Stellantis e già oggi ospita o ospiterà modelli molto importanti basati sulla stessa architettura, come Jeep Compass, Lancia Gamma e DS N°7. Per Alfa Romeo questo significa poter contare su una base tecnica moderna e flessibile, capace di ospitare motorizzazioni diverse.

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Il nuovo C-SUV si inserisce in una fase delicata ma anche decisiva per il marchio. Alfa Romeo ha bisogno di allargare la propria presenza commerciale senza perdere identità, e nei prossimi anni dovrà trovare il giusto equilibrio tra stile, sportività, elettrificazione e volumi. Junior sta già portando nuova visibilità al brand, Tonale continua a essere un tassello importante, mentre all’orizzonte restano centrali anche i prossimi sviluppi della gamma superiore.

In questo contesto, un modello come il nuovo C-SUV potrebbe diventare uno dei cardini del rilancio del Biscione, soprattutto se riuscirà a portare nel cuore del mercato quelle caratteristiche che gli alfisti chiedono da sempre: personalità, piacere di guida e un design capace di farsi riconoscere al primo sguardo.