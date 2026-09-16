Opel prepara il colpo di scena a Parigi: nuova concept car e debutto della Corsa GSE da 281 CV

A Parigi Opel non porterà soltanto modelli già annunciati. Il vero elemento da tenere d’occhio sarà una concept car completamente nuova, che il marchio tedesco userà per anticipare parte del proprio futuro. Dal 12 al 18 ottobre, al Salone dell’Auto di Parigi 2026, lo stand Opel ospiterà anche la nuova Corsa GSE e la monoposto GSE 27FE destinata alla Formula E, ma sarà proprio il prototipo inedito a catalizzare buona parte dell’attenzione.

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Opel guarda al futuro con una nuova concept car a Parigi

Proprio questo prototipo sarà probabilmente uno dei modelli più curiosi dello stand della casa tedesca nel padiglione 4. Florian Huettl, CEO del marchio, ha già fatto capire che la concept dovrebbe anticipare alcune delle idee che vedremo sulle Opel dei prossimi anni, sia per quanto riguarda il design sia sul fronte della tecnologia. Per saperne di più bisognerà aspettare ancora qualche settimana, visto che nuovi dettagli saranno diffusi poco prima dell’apertura del Salone.

Foto Stellantis

Accanto alla concept ci sarà anche la Opel GSE 27FE, la nuova monoposto GEN4 con cui il marchio correrà nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2026/27. Qui i numeri iniziano a diventare davvero importanti: trazione integrale permanente, oltre 800 CV e capacità di recupero energetico fino a 700 kW.

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Una parte di questa esperienza nel motorsport servirà anche a dare più carattere alla gamma GSE stradale. A Parigi ci sarà infatti la nuova Opel Corsa GSE, che rappresenta il lato più sportivo della compatta tedesca. Il motore elettrico sviluppa 207 kW, pari a 281 CV, mentre la coppia raggiunge 345 Nm.

Le prestazioni sono decisamente lontane da quelle di una normale Corsa. Opel dichiara uno 0-100 km/h in 5,5 secondi, abbastanza per renderla la vettura di serie più veloce attualmente presente nella gamma del marchio.

La conferenza stampa Opel è in programma lunedì 12 ottobre alle 11:40. Insieme a Florian Huettl saliranno sul palco Rebecca Reinermann, vicepresidente Marketing, e Mark Adams, vicepresidente Design. Sarà quello il momento in cui Opel mostrerà finalmente la nuova concept e darà qualche indicazione più concreta sulla direzione che prenderà la prossima generazione dei suoi modelli.