Peugeot 3008 perde metà dei clienti in Francia: Stellantis paga ancora l’eredità Tavares

Le scelte adottate negli anni di Carlos Tavares continuano a lasciare il segno sui conti e soprattutto sull’immagine di Stellantis. Uno degli esempi più evidenti arriva dalla Francia, dove la nuova Peugeot 3008 starebbe facendo molta più fatica del previsto a trattenere i clienti della generazione precedente. Secondo quanto riportato da Autoactu, con il passaggio da un modello all’altro il SUV del Leone avrebbe perso circa la metà della propria clientela sul mercato francese.

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Peugeot 3008 paga PureTech, prezzi più alti e perdita di fiducia

Il dato assume ancora più peso considerando quanto fosse stata importante la seconda generazione di Peugeot 3008. Quel modello aveva trovato un equilibrio particolarmente riuscito tra design, interni originali, motorizzazioni e prezzo, diventando uno dei maggiori successi europei del marchio. La nuova generazione è tecnologicamente più avanzata, propone anche la variante elettrica E-3008 e porta avanti un’impostazione stilistica ancora più ricercata, ma evidentemente questo non è bastato per convincere una parte consistente dei vecchi clienti.

A pesare c’è inevitabilmente anche la vicenda del motore 1.2 PureTech. Le versioni dotate di cinghia di distribuzione a bagno d’olio sono finite al centro delle critiche per problemi legati al deterioramento della cinghia, alla lubrificazione e al consumo d’olio. Stellantis è successivamente intervenuta introducendo una copertura fino a 10 anni o 175.000 km e un programma di rimborso, ma per molti automobilisti il danno alla fiducia era già stato fatto.

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Il PureTech, però, non spiega tutto. Durante la gestione Tavares il gruppo aveva scelto di privilegiare fortemente i margini, riducendo gli sconti e aumentando i prezzi con l’obiettivo di spostare diversi marchi verso fasce più redditizie. Una strategia che inizialmente aveva garantito risultati finanziari importanti, ma che con il tempo ha finito per allontanare una parte della clientela, mettendo sotto pressione anche la rete dei concessionari.

Tavares aveva utilizzato con grande efficacia il controllo dei costi quando prese le redini di PSA nel 2014, contribuendo al rilancio di Peugeot e Citroën e successivamente al risanamento di Opel. Dopo la nascita di Stellantis, però, quella stessa impostazione è stata applicata a un gruppo molto più grande e complesso, con conseguenze che oggi la nuova dirigenza sta cercando di correggere.

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Antonio Filosa ha impostato una strategia differente, puntando maggiormente sulla qualità, sul rapporto con i concessionari e su prodotti più adatti alle esigenze dei singoli mercati. I primi segnali del 2026 mostrano una ripresa delle immatricolazioni e dei ricavi, ma il caso Peugeot 3008 dimostra quanto recuperare la fiducia dei clienti possa richiedere molto più tempo di una semplice inversione di strategia.