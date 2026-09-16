Stellantis prepara una maxi offensiva pubblicitaria: Peugeot 308, Fiat 500 e oltre 60 novità da rilanciare

Stellantis si prepara a mettere sul tavolo uno dei budget pubblicitari più importanti degli ultimi anni. Il gruppo ha infatti avviato una maxi gara d’appalto che coinvolge alcune delle principali agenzie internazionali e che dovrà definire una parte importante della comunicazione dei suoi marchi europei nel corso del 2026 e negli anni successivi. Tra i modelli chiamati a beneficiare delle nuove campagne ci sarebbero Peugeot 308, Fiat 500 e diverse delle future novità attese entro la fine del decennio.

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Stellantis vuole cambiare passo anche nella comunicazione dei suoi marchi

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Informé, la procedura sarebbe partita all’inizio dell’estate e avrebbe attirato nomi di primo piano del settore pubblicitario, tra cui Publicis e Havas con BETC. La decisione finale sarebbe ormai vicina, dopo settimane di lavoro molto intense per le agenzie coinvolte.

La posta in gioco è particolarmente alta. Stellantis si trova infatti nella fase delicata di rilancio dei propri marchi europei, mentre la concorrenza dei costruttori cinesi continua a diventare più forte sia sul fronte dei prezzi sia su quello della tecnologia e dell’immagine. Per questo il gruppo vuole probabilmente rendere più efficace e riconoscibile la comunicazione di ciascun brand, evitando sovrapposizioni e messaggi poco chiari.

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Oggi il panorama delle agenzie che lavorano con Stellantis è piuttosto frammentato. Peugeot aveva affidato il proprio budget globale ad Accenture Song nel 2023, mentre Citroën collabora da anni con BETC, che ha creato per il marchio una struttura dedicata chiamata Traction. DS Automobiles lavora invece con Marcel di Publicis, Fiat in Francia con Leo, sempre appartenente a Publicis, mentre Opel si è affidata all’agenzia tedesca Jung von Matt. La nuova gara potrebbe quindi ridisegnare diversi equilibri.

A coordinare una parte importante di questa nuova fase sarà Arnaud Belloni, nominato a fine agosto Direttore Marketing Europeo di Stellantis e responsabile anche di Fiat, Abarth e Lancia. Belloni conosce molto bene il settore: dopo una lunga esperienza con marchi oggi appartenenti a Stellantis, aveva lavorato nel Gruppo Renault occupandosi dell’immagine di Renault, Dacia e Alpine e contribuendo anche alla comunicazione legata al ritorno della Renault 5.

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La necessità di rafforzare il marketing è legata anche alla quantità di novità in arrivo. Stellantis prevede infatti di lanciare oltre 60 nuove auto entro il 2030, affiancandole a circa 50 aggiornamenti importanti dei modelli già esistenti. Una mole di prodotto enorme, che renderà fondamentale differenziare bene Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Lancia, DS e gli altri marchi del gruppo, soprattutto mentre la pressione dei nuovi rivali continua ad aumentare.