Citroën cambia le regole degli interni: meno complicazioni e più comfort per tutti

Citroën continua a seguire una strada molto precisa: rendere le sue auto facili da usare e piacevoli da vivere tutti i giorni. In un periodo in cui molti abitacoli sembrano voler concentrare tutto su schermi, menu e comandi digitali, il marchio del Doppio Chevron prova invece a semplificare. Meno complicazioni, meno distrazioni e soluzioni pensate per essere capite subito, senza bisogno di perdere tempo tra impostazioni e sottomenù.

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Citroën punta su interni semplici, modulari e facili da usare

Un esempio concreto di questa filosofia è l’architettura C-Zen Lounge adottata sulle nuove Citroën C3 e C3 Aircross. Il classico quadro strumenti lascia spazio a un Head-Up Display posizionato nella parte alta della plancia, vicino al parabrezza. In questo modo le informazioni principali restano sempre davanti agli occhi del conducente, senza costringerlo ad abbassare continuamente lo sguardo.

A questa soluzione si affianca un volante multifunzione compatto, pensato per lasciare ben visibili le informazioni di guida. Sulla C3 trova spazio anche la Smartphone Station, una soluzione semplice per integrare il proprio telefono con l’auto senza rendere l’abitacolo più complicato del necessario. Sugli allestimenti dotati di sistema multimediale, invece, le principali funzioni passano attraverso uno schermo centrale da 10,25 pollici.

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La praticità si vede anche quando si parla di spazio. La nuova Citroën C5 Aircross offre un abitacolo molto modulabile e un bagagliaio che può arrivare fino a 650 litri. La C3 Aircross ha anche la versione a sette posti, pur fermandosi a 4,39 metri di lunghezza.

Anche le forme squadrate della carrozzeria hanno quindi una funzione ben precisa. Permettono di sfruttare meglio lo spazio interno, facilitano l’accesso e contribuiscono a creare un abitacolo più arioso. Sulla C3 Aircross, inoltre, l’altezza da terra supera i 20 centimetri, mentre le portiere con ampia apertura rendono più comode le operazioni di tutti i giorni.

Il comfort resta infine uno dei punti fermi di Citroën. I sedili Advanced Comfort adottano 15 millimetri di schiuma supplementare, mentre le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi aiutano a filtrare meglio buche e irregolarità. Soluzioni che il marchio non limita ai modelli più costosi, ma propone su buona parte della gamma, da C3 e C3 Aircross fino a C4, C4 X e nuova C5 Aircross.