Peugeot svela la nuova livrea inclusiva per E-3008 e E-5008

Peugeot Design ha creato una nuova grafica per mostrare il suo sostegno alla comunità LGBTQ+. La grafica, che impreziosisce le elettriche E-3008 ed E-5008, scompone l’emblematica “Testa di Leone” del marchio in diverse dimensioni e sfoggia con orgoglio i colori della bandiera del Pride; un’immagine appropriata, poiché ogni raduno di leoni rappresenta un Pride.

Creata da Peugeot Design, la grafica presenta la familiare “Testa di Leone” del marchio nei colori della bandiera del Pride

Non è la prima volta che Peugeot Design utilizza la “Testa di Leone” in una livrea grafica per sottolineare la sua vocazione al piacere di guida e al progresso. Nel 2024, per il terzo anno consecutivo, la casa del leone ha collaborato a una livrea speciale per la nuova Hypercar 9X8, con il leone del marchio – simbolo di velocità, flessibilità e forza – al centro del design, nei colori di PeugeotSport. Nell’ottobre dello stesso anno, al Salone dell’Auto di Parigi, le nuove E-408, E-3008, E-5008 ed E-308 sfoggiano tutte una sorprendente livrea grafica a forma di leone, per gentile concessione di Peugeot Design, ispirata ai colori della bandiera nazionale francese, il tricolore, che combina blu, bianco e rosso.

Ogni volta che la grafica “Testa di Leone” è stata utilizzata, lo ha fatto solo per sostenere ciò che appassiona il brand francese: piacere e progresso . Per la collaborazione con Peugeot Sport e la nuova 9X8, la grafica ha trasmesso il senso di collettività che riflette i valori delle gare di endurance e sottolinea la ricchezza di talento e lo spirito di squadra di Total Energies. La grafica ispirata alla bandiera francese per il Salone dell’Auto di Parigi ha trasudato carisma francese e ha dimostrato l’orgoglio di presentare il suo assemblaggio nel mercato domestico del marchio, la Francia.

Matthias Hossann, Direttore Design del Marchio, ha dichiarato: “Il leone è già stato utilizzato nel design grafico per rappresentare ciò che appassiona il brand: piacere e progresso. Questa volta, abbiamo reinterpretato il design utilizzando l’iconica ‘Testa di Leone’ in diverse scale, creando un’immagine audace che simboleggia un ‘Orgoglio da Leoni’. Questa reinterpretazione celebra la forza dell’unità e della diversità, valori che risuonano profondamente con Peugeot e con lo spirito del Pride. Volevamo mettere in luce l’energia collettiva, la resilienza e la ricca individualità della comunità LGBTQ+. Il design ora presenta una palette vibrante ispirata alla bandiera del Pride, con colori che simboleggiano inclusione, coraggio e autenticità.”

Le nuove E-3008 ed E-5008 sfoggiano con orgoglio le loro nuove livree e faranno il loro debutto pubblico alla Birmingham Pride Parade 2025, sabato 24 maggio. Con un’autonomia elettrica rispettivamente fino a 700 km e 670 km (ciclo combinato WLTP), la Pride Parade di Peugeot sarà a zero emissioni, con entrambi i modelli coperti dalla copertura PEUGEOT CARE di 8 anni/160.000 km.

La parata del Birmingham Pride è uno dei più grandi eventi LGBTQ+ del Regno Unito, con oltre 75.000 partecipanti e spettatori ogni anno. Organizzata nel centro città, la parata segna l’inizio di un fine settimana di festeggiamenti che include spettacoli dal vivo, bancarelle e attività formative. In qualità di sponsor della parata, le Pride E-3008 ed E-5008 saranno affiancate al corteo da membri del team del marchio Peugeot, dalla sua rete di vendita, dai principali fornitori, dai partner per i contenuti sui social media, dai media LGBTQ+ e da molti altri partecipanti provenienti da Stellantis, incluso il comitato LGBTQ+ del Regno Unito.

Nicola Dobson, Amministratore Delegato di Peugeot UK, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi di presentare le PEUGEOT Pride E-3008 ed E-5008, una dichiarazione audace ed elettrizzante del nostro costante impegno per la diversità e l’inclusione. Reinterpretando la nostra iconica “Testa di Leone” nei colori vivaci della bandiera del Pride, celebriamo l’individualità, il coraggio e l’unità della comunità LGBTQ+. Il Birmingham Pride è il palcoscenico perfetto per il debutto di questi modelli, il più grande e vicino Pride Festival alla nostra sede centrale nel Regno Unito, dove progresso, autenticità e gioia collettiva si fondono. In Peugeot, crediamo che il piacere e l’orgoglio siano al centro della nostra attività e guidino il progresso, e questo inizia dal sentirsi riconosciuti, apprezzati e celebrati.”

La partnership di Peugeot con Attitude Magazine, il più grande media brand LGBTQ+ al mondo, sottolinea l’impegno incrollabile del marchio nel promuovere diversità, inclusione e autenticità. In qualità di partner principale dei Attitude PRIDE Awards Europe 2025, il marchio celebra con orgoglio i pionieri e gli eroi quotidiani LGBTQ+ in tutto il continente, amplificando le loro storie e il loro contributo su un palcoscenico globale.

Questo lavoro è in stretta sintonia con la strategia aziendale “Together We Belong” di Stellantis, che promuove una cultura aziendale inclusiva in cui ogni dipendente si senta ascoltato e libero di essere se stesso. Attraverso iniziative come queste e la creazione di gruppi di risorse per i dipendenti a supporto delle comunità minoritarie, la casa del leone continua a promuovere una cultura aziendale che non si limita a riconoscere le differenze, ma le celebra. Nel sostenere le comunità sottorappresentate e i gruppi emarginati, il team Peugeot è stato premiato da Autocar Drivers of Change per il suo impegno a favore della cultura, dell’inclusione e dell’appartenenza, nonché per la sua attiva promozione del supporto LGBTQ+.