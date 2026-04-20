Firefly al posto dei PureTech? La mossa che può cambiare Stellantis

Stellantis potrebbe essere pronta a rimettere mano a una delle questioni più delicate degli ultimi anni, cioè quella dei motori benzina compatti e della loro affidabilità. Secondo quanto riportato dalla rivista brasiliana Quatro Rodas, il gruppo starebbe valutando una progressiva uscita di scena dei motori con cinghia di distribuzione in bagno d’olio, per lasciare più spazio ai propulsori della famiglia Firefly, che utilizzano invece la catena di distribuzione.

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Secondo Quatro Rodas, Stellantis starebbe valutando una progressiva uscita di scena dei motori con cinghia di distribuzione in bagno d’olio

Per ora si tratta di un’indiscrezione, e questo va chiarito subito. Non c’è ancora alcun annuncio ufficiale da parte di Stellantis. Però è una voce che attira attenzione perché tocca un punto molto sensibile, sia per il gruppo sia per i clienti. Negli ultimi anni, infatti, i problemi che hanno coinvolto alcune unità 1.2 PureTech hanno pesato parecchio sull’immagine del costruttore, soprattutto per le criticità legate al deterioramento precoce della cinghia e alle possibili conseguenze sul piano meccanico. È per questo che un eventuale cambio di rotta non verrebbe letto soltanto come una scelta tecnica, ma anche come un segnale preciso: provare a chiudere una fase complicata e ripartire da basi percepite come più solide.

Ed è qui che entrano in gioco i Firefly. Non si tratta di motori nuovi o sperimentali, ma di una famiglia di propulsori già ben conosciuta all’interno del gruppo, insieme alle evoluzioni GSE Turbo. Sono unità che in diversi mercati hanno già trovato spazio sotto il cofano di modelli Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot e Citroën, e che nel tempo si sono costruite una reputazione generalmente più rassicurante, anche grazie alla presenza della catena metallica al posto della cinghia in bagno d’olio. Nella percezione di molti automobilisti è un dettaglio importante, perché richiama un’idea di maggiore robustezza e minore vulnerabilità nel lungo periodo.

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Ma questa possibile scelta non avrebbe solo un valore legato all’affidabilità. Secondo Quatro Rodas, ci sarebbe anche un aspetto più ampio, quasi politico sul piano industriale: dare più peso ai progetti di matrice Fiat all’interno della strategia europea di Stellantis. In altre parole, il gruppo potrebbe spostare parte del proprio baricentro tecnico dalle vecchie soluzioni ereditate dall’universo PSA verso motori sviluppati in ambito italiano e prodotti anche in Italia e Brasile. Sarebbe un passaggio significativo, perché andrebbe a ridefinire gli equilibri interni del gruppo proprio in un momento in cui ogni scelta tecnica ha anche una forte ricaduta strategica.

C’è poi la questione delle normative, che resta centrale. Se davvero i Firefly dovessero diventare più importanti nella gamma europea, andrebbero naturalmente aggiornati per rispondere alle future regole Euro 7. E qui entrano in scena le ipotesi di evoluzione già circolate: sistemi mild hybrid a 48 Volt, trasmissioni elettrificate a doppia frizione e un generale lavoro di affinamento per rendere questi motori ancora attuali in una fase di transizione molto complessa. Non sarebbe quindi un semplice ritorno al passato o una sostituzione “uno a uno”, ma un adattamento in chiave moderna di una base tecnica già esistente.

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Il punto interessante è proprio questo: Stellantis sembra trovarsi in un momento in cui non basta più solo proporre nuovi modelli o rinnovare le gamme. Serve anche ricostruire fiducia, rassicurare chi compra e dimostrare che alcune lezioni sono state assimilate. In questo senso, l’eventuale centralità dei Firefly assumerebbe un significato che va oltre il cofano di un’auto. Racconterebbe la volontà di puntare su una soluzione percepita come più concreta, più collaudata e forse anche più coerente con le aspettative di chi oggi chiede sì efficienza e tecnologia, ma anche semplicità e affidabilità.

Per il momento restiamo nel campo delle voci, ed è giusto mantenere cautela. Ma se questa direzione dovesse essere confermata, non si tratterebbe di un semplice aggiornamento tecnico. Sarebbe, più probabilmente, l’inizio di una nuova fase per Stellantis.