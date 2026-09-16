Jeep Avenger cambia volto: porte aperte in tutta Italia e prezzo da 21.900 euro

Jeep prepara un fine settimana importante per uno dei modelli che negli ultimi anni hanno dato maggiori soddisfazioni al marchio sul mercato italiano. Sabato 19 e domenica 20 settembre le concessionarie della casa americana apriranno infatti le porte al pubblico per presentare la Nuova Jeep Avenger, evoluzione del SUV che continua a occupare un ruolo di primo piano nelle classifiche di vendita del nostro Paese. Durante il weekend sarà possibile vedere da vicino le novità introdotte, conoscere l’intera gamma e prenotare una prova su strada.
Nuova Jeep Avenger pronta al debutto nelle concessionarie italiane
Il porte aperte accompagnerà il lancio nazionale della nuova Avenger, sostenuto anche da una campagna televisiva e da diverse iniziative organizzate sul territorio. Jeep punta molto sui test drive, che permetteranno ai clienti di capire direttamente come cambia il modello e di confrontare le diverse soluzioni disponibili in gamma.
La filosofia alla base dell’aggiornamento è quella di intervenire senza stravolgere una formula che finora ha funzionato molto bene. La Nuova Jeep Avenger mantiene quindi dimensioni compatte, stile immediatamente riconoscibile e quell’impostazione robusta che l’ha resa una delle proposte più apprezzate tra i B-SUV. A cambiare sono soprattutto alcuni dettagli legati al comfort, alla tecnologia e alla praticità nell’utilizzo quotidiano.
Uno dei principali punti di forza resta la possibilità di scegliere tra alimentazioni molto diverse. La gamma comprende infatti motori benzina, e-Hybrid e 100% elettrici, oltre alla Jeep Avenger 4xe, pensata per chi cerca maggiore trazione e una capacità di affrontare fondi difficili più vicina alla tradizione del marchio.
I numeri spiegano perché Jeep abbia deciso di investire ancora con decisione su questo modello. Secondo i dati elaborati da Dataforce, tra gennaio e agosto 2026 Avenger è stata il SUV più venduto in Italia considerando tutti i segmenti e tutte le alimentazioni, raggiungendo una quota del 4,96 per cento. Nello stesso periodo si è piazzata addirittura al secondo posto assoluto tra tutte le auto vendute nel nostro Paese, con il 2,56 per cento del mercato. Nel segmento B-SUV la quota sale invece al 10,2 per cento.
Per sostenere il debutto commerciale, Jeep ha preparato anche una promozione specifica. La Nuova Avenger viene proposta a partire da 21.900 euro con finanziamento a interessi zero, un prezzo pensato per ampliare ulteriormente il pubblico del modello. Il weekend del 19 e 20 settembre permetterà inoltre di confrontare direttamente benzina, e-Hybrid, elettrica e 4xe, scegliendo la versione più adatta alle proprie esigenze.