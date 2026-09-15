Non una ma ben otto Ferrari F40 sfilano per le strade di Parigi

Otto Ferrari F40 in fila per le strade di Parigi. Non si tratta di un’allucinazione collettiva, niente effetti speciali: è successo davvero, ed è finito sui social con la velocità che si addice a capolavori a quattro ruote di questo tipo.

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Parigi non è esattamente la prima città che viene in mente quando si parla di supercar. Dubai, sì, dove la polizia pattuglia con Ferrari e Lamborghini come se fosse la norma. Londra, con i suoi Rolls-Royce parcheggiati davanti agli hotel e qualche McLaren rosa che gira per Mayfair. La capitale francese, invece, ha costruito la sua fama su altro, romanticismo, cucina e cultura. Le auto veloci erano rimaste fuori dal copione.

Otto F40, tutte insieme, erano in marcia nella metropoli europea. Chi ha assistito alla scena ha tirato fuori il telefono in modo quasi riflesso . La F40 non è un’auto qualsiasi, lo sappiamo, è il testamento di Enzo Ferrari, l’ultima vettura approvata dal Drake prima della sua morte nel 1988, prodotta in poco meno di 1.300 esemplari. Vederne una è già un evento, vederne otto in fila è un’altra categoria di esperienza. Di quelle che, appunto, non possono non diventare notizie.

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Il valore complessivo del convoglio è stimato in 24 milioni di dollari, una cifra che rende l’idea della rarità, ma non rende giustizia all’impatto visivo. Le F40 non sono auto da guardare su uno schermo: hanno una presenza fisica, un rumore, una proporzione che i video riescono solo ad approssimare. Chi le ha viste dal vivo quel giorno a Parigi ha qualcosa da raccontare per un bel po’.

La città della luce, evidentemente, sa ancora sorprendere. Forse è il momento di aggiornare la lista delle mete per gli appassionati di motori. Dubai, Londra e adesso anche Parigi: basta sapere quando andare.