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Non una ma ben otto Ferrari F40 sfilano per le strade di Parigi

Otto Ferrari F40 avvistate a Parigi in un convoglio da 24 milioni di dollari. La Ville Lumière riscrive le sue priorità.

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Ferrari F40 a parigi

Otto Ferrari F40 in fila per le strade di Parigi. Non si tratta di un’allucinazione collettiva, niente effetti speciali: è successo davvero, ed è finito sui social con la velocità che si addice a capolavori a quattro ruote di questo tipo.

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Parigi non è esattamente la prima città che viene in mente quando si parla di supercar. Dubai, sì, dove la polizia pattuglia con Ferrari e Lamborghini come se fosse la norma. Londra, con i suoi Rolls-Royce parcheggiati davanti agli hotel e qualche McLaren rosa che gira per Mayfair. La capitale francese, invece, ha costruito la sua fama su altro, romanticismo, cucina e cultura. Le auto veloci erano rimaste fuori dal copione.

Ferrari F40 a parigi

Otto F40, tutte insieme, erano in marcia nella metropoli europea. Chi ha assistito alla scena ha tirato fuori il telefono in modo quasi riflesso . La F40 non è un’auto qualsiasi, lo sappiamo, è il testamento di Enzo Ferrari, l’ultima vettura approvata dal Drake prima della sua morte nel 1988, prodotta in poco meno di 1.300 esemplari. Vederne una è già un evento, vederne otto in fila è un’altra categoria di esperienza. Di quelle che, appunto, non possono non diventare notizie.

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Il valore complessivo del convoglio è stimato in 24 milioni di dollari, una cifra che rende l’idea della rarità, ma non rende giustizia all’impatto visivo. Le F40 non sono auto da guardare su uno schermo: hanno una presenza fisica, un rumore, una proporzione che i video riescono solo ad approssimare. Chi le ha viste dal vivo quel giorno a Parigi ha qualcosa da raccontare per un bel po’.

La città della luce, evidentemente, sa ancora sorprendere. Forse è il momento di aggiornare la lista delle mete per gli appassionati di motori. Dubai, Londra e adesso anche Parigi: basta sapere quando andare.

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