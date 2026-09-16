Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce protagonista al Red Bull Padel Dash 2026

Alfa Romeo torna a legare il proprio nome al mondo dello sport, questa volta scegliendo una disciplina che negli ultimi anni sta conquistando sempre più appassionati anche in Europa. Il marchio del Biscione sarà infatti Automotive Partner del Red Bull Padel Dash 2026 in Svizzera, una serie di tornei dedicata ai giocatori amatoriali che attraverserà diverse località del Paese fino alla finale nazionale in programma il prossimo ottobre.

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Alfa Romeo Junior Veloce scende in campo: il Biscione punta sul padel in Svizzera

La presenza di Alfa Romeo non sarà soltanto legata al ruolo di sponsor. In diverse tappe del torneo, infatti, il pubblico potrà vedere da vicino la nuova Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, una delle versioni più sportive della compatta del Biscione. Una scelta tutt’altro che casuale, considerando il legame che il marchio vuole creare tra le caratteristiche del modello e quelle di uno sport dinamico come il padel.

Junior Veloce rappresenta infatti il lato più prestazionale della gamma elettrica del SUV compatto italiano, puntando su agilità, risposta immediata e piacere di guida. Elementi che Alfa Romeo continua a considerare centrali anche nell’era dell’elettrificazione e che si affiancano a un design fortemente riconoscibile.

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Il Red Bull Padel Dash coinvolgerà giocatori amatoriali provenienti da tutta la Svizzera. L’appuntamento decisivo è fissato per il 10 ottobre 2026 a Rümlang, vicino Zurigo, dove si disputerà la finale nazionale. Le squadre vincitrici delle categorie maschile e femminile conquisteranno l’accesso alla finale mondiale, nella quale la Svizzera sfiderà rappresentative provenienti da oltre 20 Paesi.

Yannick Lagger, Brand Director Alfa Romeo presso Astara, ha sottolineato come sport e marchio condividano valori quali emozione, prestazioni e capacità di creare connessioni tra le persone. La partnership con il Red Bull Padel Dash diventa così un ulteriore tassello della strategia con cui Alfa Romeo punta ad aumentare la propria presenza negli eventi sportivi.

Il Biscione è già coinvolto in diverse manifestazioni internazionali. Tra queste figurano i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e i XX Giochi del Mediterraneo di Taranto. Con il padel, Alfa Romeo aggiunge ora una disciplina giovane e in forte crescita, utilizzando la Junior Elettrica Veloce come vetrina per raccontare il volto più moderno e sportivo della propria gamma.