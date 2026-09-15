FIAT e Jeep sorprendono in Austria: crescita ben oltre il mercato

FIAT, FIAT Professional e Jeep stanno vivendo un momento particolarmente positivo sul mercato austriaco. I numeri dei primi otto mesi del 2026 mostrano una crescita ben superiore a quella del mercato nel suo complesso, con risultati molto forti soprattutto per FIAT e Jeep.

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FIAT e Jeep accelerano in Austria

Partiamo proprio da FIAT. Tra gennaio e agosto il marchio ha registrato 3.331 nuove immatricolazioni, contro le 2.000 dello stesso periodo del 2025. Tradotto: +66,6% in un anno. Anche la quota di mercato è salita, arrivando all’1,6%.

Agosto ha confermato il buon momento. Le immatricolazioni sono state 438, il 12,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025, mentre la quota ha raggiunto il 2%. Numeri ancora piccoli in valore assoluto, ma il ritmo di crescita è decisamente interessante.

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Ancora meglio sta facendo FIAT Professional. Nei primi otto mesi dell’anno sono stati immatricolati in Austria 2.975 veicoli commerciali leggeri del marchio, contro i 2.238 dello stesso periodo dello scorso anno. La crescita è stata del 32,9%, mentre la quota di mercato è passata dal 10,1 all’11,7%.

Il vero salto, però, è arrivato ad agosto. Con 573 nuove immatricolazioni, FIAT Professional ha fatto segnare un aumento dell’80,2% su base annua, portando la propria quota al 18,7%. In pratica, quasi un veicolo commerciale leggero su cinque immatricolato nel Paese durante il mese apparteneva al marchio.

Molto bene anche Jeep. Tra gennaio e agosto sono state immatricolate 1.638 vetture, contro le 991 dello stesso periodo del 2025. L’aumento è stato del 65,3%, con la quota di mercato salita allo 0,8%.

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Il confronto con il resto del mercato rende il risultato ancora più evidente. Nello stesso periodo, il mercato austriaco delle autovetture è cresciuto di circa il 12%. Jeep, quindi, sta correndo a un ritmo oltre cinque volte superiore.

A sostenere questa crescita ci sono soprattutto Avenger e Compass, due modelli che oggi rappresentano una parte importante dell’offerta Jeep e che possono contare su diverse soluzioni elettrificate e, a seconda delle versioni, anche sulla trazione integrale.