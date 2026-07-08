Nuova Jeep Compass protagonista ai 105 XMasters 2026 di Senigallia

La Nuova Jeep Compass è stata scelta dal marchio statunitense per rappresentarlo ai 105 XMasters 2026. Si rinnova così una partnership ormai radicata con il più grande evento italiano dedicato agli sport outdoor. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dall’11 al 19 luglio, quando a Senigallia (AN) le emozioni troveranno un formidabile boost, nel cuore della bella stagione.

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La casa automobilistica della galassia Stellantis, per la circostanza, metterà a disposizione alcuni SUV al servizio dei test drive, in un’area dedicata del Village (grande oltre 40 mila metri quadrati).

Con l’appuntamento marchigiano dei 105 XMasters 2026, Jeep conferma il suo legame con il mondo dell’outdoor, dell’avventura e dello stile di vita attivo e libero. La Nuova Compass è la vettura scelta per questa esperienza nel segno del divertimento e del piacere sensoriale.

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Progettata a Torino, sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, la creatura in esame è 100% Made in Italy. Un plus che non sfugge all’attenzione di chi punta ad acquistare un C-SUV di ultima generazione, disponibile con una gamma completa di motorizzazioni ibride ed elettriche.

Il ventaglio propulsivo è in grado di assecondare i diversi bisogni e si coniuga a tecnologie avanzate e a uno stile distintivo, che non corre il rischio di essere confuso con altri. La personalità estetica non nasce da azzardi creativi, ma da un uso sapiente degli stilemi aziendali, in un corpo grafico di grande pulizia estetica e di prezioso equilibrio formale.

Pensata per affrontare ogni contesto, dalla guida urbana ai lunghi viaggi sino alle escursioni outdoor, la Nuova Jeep Compass coniuga il piacevole aspetto esteriore a una grande abitabilità e versatilità, frutto di un’architettura particolarmente efficiente.

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Questa vettura incarna bene il DNA del marchio, regalando libertà di movimento, in ogni condizione. A lei il palcoscenico motoristico dei 105 XMasters 2026 di luglio che, come dicevamo, si svolgeranno a Senigallia (AN).

Nello specifico, l’area scelta per l’evento è il Lungomare Mameli, dove si vivranno tanti momenti di sport, musica, spettacolo ed energia pura, grazie alle oltre 30 tra discipline sportive e workshop praticabili nel Village. Il tutto con la regia artistica di Radio 105. Giovedì 16, la grande serata “105 On Stage” con lo Zoo di 105: un sigillo speciale o, se preferite, una ciliegina sulla torta.

Fonte | Stellantis