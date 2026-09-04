Jeep Avenger protagonista al Kalemana Festival 2026 di Punta Marina

Jeep sarà tra i protagonisti del Kalemana Festival 2026, in programma il 12 e 13 settembre sulla spiaggia di Punta Marina, in provincia di Ravenna. L’evento, organizzato da Yoga Academy e We Are Marketers, punta a unire sport, benessere, crescita personale e attività all’aria aperta in un fine settimana ricco di appuntamenti.

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Per il marchio americano del gruppo Stellantis sarà anche l’occasione per mettere in mostra uno dei modelli più importanti della sua gamma europea: Jeep Avenger. Nel villaggio del festival sarà infatti esposta una versione 100% elettrica, mentre altri due esemplari saranno messi a disposizione del pubblico per i test drive.

Jeep Avenger al centro dell’evento

La presenza della Jeep Avenger non sarà quindi soltanto statica. I visitatori potranno salire a bordo e provare direttamente su strada il SUV compatto, oggi uno dei modelli di maggior successo del marchio sul mercato italiano.

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Jeep punta in particolare sulla versione completamente elettrica, che rappresenta una delle proposte più importanti della sua strategia di elettrificazione in Europa. Durante il festival sarà possibile conoscerne più da vicino tecnologia, caratteristiche di guida ed efficienza, in un contesto decisamente diverso rispetto al classico evento automobilistico.

Il Kalemana Festival, infatti, prevede un programma molto ampio. Nel corso delle due giornate si alterneranno sessioni di yoga e meditazione, workout, attività sportive, breathwork, incontri dedicati alla crescita personale, talk, musica dal vivo ed esperienze all’aperto. Una formula che Jeep considera in linea con alcuni dei valori storicamente associati al marchio, come libertà, avventura e voglia di scoprire nuovi luoghi ed esperienze.

Tra le attività disponibili durante il fine settimana ci saranno quindi anche i test drive Jeep, pensati per permettere ai partecipanti di vivere un’esperienza al volante della Avenger elettrica. La scelta di partecipare a un evento di questo tipo conferma anche la volontà del marchio di legare sempre più la propria immagine a uno stile di vita attivo e alle attività outdoor, andando oltre la semplice esposizione del prodotto.

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L’appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 in Viale dei Campeggi 8, a Punta Marina. Per Jeep sarà una nuova occasione per avvicinare il pubblico alla Avenger elettrica in un contesto informale, dedicato allo sport, al benessere e alla vita all’aria aperta.