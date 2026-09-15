Stellantis vende ricambi usati online con sconti fino al 70%: arrivano direttamente da Mirafiori

Stellantis porta sul web migliaia di ricambi usati provenienti direttamente da Mirafiori. A farlo è SUSTAINera, la divisione del gruppo che si occupa di economia circolare e post-vendita, che ha deciso di allargare la propria presenza anche su Ovoko, uno dei marketplace europei specializzati nella vendita di componenti auto usati.

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Si tratta di componenti smontati nel Centro dedicato ai veicoli a fine vita dell’Hub di Economia Circolare di Mirafiori, a Torino. Qui Stellantis ha già messo insieme un magazzino con oltre 20.000 pezzi multimarca pronti per essere controllati e, quando possibile, rimessi in circolazione.

Stellantis mette in vendita online i ricambi usati di Mirafiori

La logica è molto semplice: se un componente funziona ancora bene, perché buttarlo e sostituirlo per forza con uno nuovo? Per chi deve riparare un’auto può voler dire spendere molto meno. Stellantis parla infatti di un risparmio che, in alcuni casi, può arrivare fino al 70%.

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L’offerta è piuttosto ampia. Si va dai pezzi di carrozzeria ai componenti meccanici, passando per parti elettroniche, elementi elettrici e componenti dell’abitacolo. I ricambi provengono sia da auto arrivate a fine vita sia da prototipi appartenenti ai vari marchi del gruppo.

Prima di essere messi in vendita, però, non finiscono semplicemente su uno scaffale. Ogni pezzo viene controllato, classificato e identificato tramite il VIN del veicolo da cui proviene. Poi si passa allo smontaggio, alla pulizia e alla verifica del funzionamento.

L’obiettivo è rendere il ricambio usato qualcosa di più chiaro e affidabile rispetto al classico pezzo trovato senza sapere bene da dove arrivi o in che condizioni sia. Sulla piattaforma saranno disponibili fotografie dettagliate di ogni componente, così da mostrare subito lo stato del pezzo. Sono previsti anche 14 giorni per il reso e, con il consenso del cliente, una garanzia di un anno.

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La vendita viene gestita dal team SUSTAINera insieme a BrandOn Group, società specializzata nella gestione dei marketplace e dell’e-commerce.