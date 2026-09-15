Fiat Panda, ecco cosa ne pensano davvero i meccanici dopo anni di officina

Fiat Panda, oggi affiancata dalla denominazione Pandina, è sulle strade italiane da così tanto tempo che ormai meccanici e officine la conoscono quasi a memoria. In oltre dieci anni di presenza sul mercato, infatti, la piccola torinese è passata tra le mani di migliaia di professionisti, che hanno avuto modo di vedere pregi, difetti e punti deboli praticamente in ogni sua motorizzazione.

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Ed è proprio da questa esperienza sul campo che arriva un giudizio abbastanza chiaro: la Panda viene considerata da molti meccanici un’auto “onesta”. Non è sofisticata, non punta su soluzioni tecniche particolarmente raffinate, ma fa quello che deve fare e soprattutto è semplice da riparare.

Fiat Panda: facile da sistemare e con ricambi che si trovano facilmente

Uno dei suoi vantaggi principali è proprio questo. I ricambi si trovano facilmente, i costi sono spesso contenuti e la meccanica è ben conosciuta dalle officine. Con numeri di vendita così alti in Italia, praticamente ogni meccanico ha già lavorato più volte su una Panda.

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Naturalmente bisogna distinguere tra le diverse versioni. Una 1.2 benzina ha caratteristiche e problemi diversi rispetto a una TwinAir Natural Power o a una 1.3 Multijet. In generale, però, i difetti più frequenti riguardano frizione, sospensioni anteriori, servosterzo elettrico, impianto di raffreddamento e qualche componente elettrico.

Molti di questi problemi, più che veri difetti progettuali, sono legati all’usura. La Panda viene utilizzata spesso in città, dove frizione, sterzo e sospensioni sono sottoposti a un lavoro continuo. Arrivare a dover sostituire la frizione dopo 100.000 chilometri di uso urbano, quindi, non è affatto qualcosa di eccezionale.

Sulle diesel 1.3 Multijet possono comparire i classici problemi legati a DPF e valvola EGR, soprattutto sulle auto utilizzate quasi sempre per tragitti brevi. Le versioni a metano, invece, possono avere qualche noia al regolatore di pressione del gas.

Buone indicazioni arrivano anche dalla Panda Hybrid, che non sembra mostrare particolari criticità gravi e, con la normale manutenzione, riesce a percorrere molti chilometri senza interventi importanti.

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Il segreto resta quello di sempre: tagliandi regolari, un po’ di strada extraurbana ogni tanto e manutenzione fatta con criterio. E quando qualcosa si rompe, nella maggior parte dei casi il conto resta più basso rispetto a quello di molte concorrenti.