Nuova Fiat Topolino Dolcevita: emozioni romantiche con il tetto apribile in tela

La nuova Fiat Topolino Dolcevita proietta meglio nella dimensione del piacere, grazie al tetto apribile in tela, che regala le emozioni dei viaggi all’aria aperta. Con questa versione, l’esperienza di guida open-air diventa accessibile a un numero maggiore di clienti e non è più riservata a chi poteva permettersi la serie speciale Vilebrequin Collector’s Edition.

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Ora lo spirito spensierato della Dolce Vita può essere vissuto da molte più persone, attraverso la microcar elettrica della casa torinese. La nuova Fiat Topolino Dolcevita rende meno impegnativo l’ingresso nel mondo della guida en plein-air, offrendo a una platea più ampia una delle caratteristiche distintive dell’iconica auto storica da cui il modello prende il nome.

Il tetto apribile in tela, ora disponibile anche al di fuori dell’esclusiva serie da collezione, porta le emozioni dei tempi romantici nel raggio di spesa di un numero più elevato di persone. La nuova Fiat Topolino Dolcevita unisce la protezione e il comfort di un veicolo chiuso al piacere di viaggiare all’aria aperta. Con lei, un elemento distintivo e ricercato si trasforma in una nuova espressione di stile accessibile. Il tutto preservando l’identità unica del modello, semplice e pratico, per una mobilità urbana elettrica e senza stress.

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La Fiat Topolino Dolcevita punta alla Generazione Z. Porta un tocco di frizzante simpatia sulle strade urbane, colorandole di gioia e piacevole stravaganza. Nella nuova versione evoca il nome di un’epoca felice, dove la gente sapeva gustare il piacere, anche nelle piccole cose.

Come le sorelle, la nuova Fiat Topolino Dolcevita gode della spinta di un motore elettrico da 6 kW (8 CV), con una batteria da 5.4 kWh, un’autonomia fino a 75 chilometri e una punta velocistica di 45 km/h. Per la ricarica completa ci vogliono meno di 4 ore tramite una normale presa domestica.

Guidabile a partire dai 14 anni con patente AM, la Fiat Topolino continua a consolidare il suo straordinario successo in tutta Europa. Nel Vecchio Continente si conferma leader nel mercato dei quadricicli elettrici. Nei primi 8 mesi del 2026, le sue vendite nel mercato europeo sono cresciute fino al 30% rispetto allo stesso periodo del 2025. Le cose vanno molto bene in Italia, dove la microcar torinese guida la classifica di vendita dei quadricicli leggeri elettrici con il 42,2 % di quota di mercato nei primi 8 mesi del 2026, in crescita di 2,8 punti percentuali sullo scorso anno.

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Fonte | Stellantis