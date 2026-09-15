Leapmotor cambia rotta sugli ADAS: più discreti e facili da disattivare

Leapmotor continua a crescere rapidamente in Europa, ma riconosce che su alcuni aspetti c’è ancora parecchio lavoro da fare. Uno di questi riguarda i sistemi di assistenza alla guida, spesso criticati perché troppo invasivi o semplicemente fastidiosi nell’uso quotidiano.

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A parlarne apertamente è stato Francesco Giacalone, responsabile globale di strategia, prodotto e marketing di Leapmotor International, durante il lancio internazionale della nuova B03X in Spagna. Intervistato da CarExpert, il manager ha ammesso che alcuni sistemi utilizzati sui primi modelli del marchio erano effettivamente poco raffinati e che Leapmotor sta intervenendo per renderli più discreti e meno invadenti.

Leapmotor lavora per rendere gli ADAS meno fastidiosi

Il problema non riguarda tanto la presenza degli ADAS, quanto il modo in cui questi intervengono. Leapmotor sta infatti riducendo il volume degli avvisi acustici, rendendo meno bruschi gli interventi sul volante e introducendo scorciatoie che permettono di disattivare più facilmente alcune funzioni.

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La nuova interfaccia prevede anche un menu richiamabile rapidamente e profili personalizzabili, così da evitare di dover navigare ogni volta attraverso diversi livelli del sistema multimediale. Giacalone ha ammesso che alcuni segnali acustici utilizzati sulle prime vetture potevano risultare “estremamente fastidiosi”.

Il marchio cinese ha quindi già iniziato ad abbassarne il volume e a intervenire sulla calibrazione di sistemi come il mantenimento attivo della corsia. Il punto, però, non è semplicemente permettere al conducente di spegnere tutto. Leapmotor vuole arrivare a sistemi sufficientemente precisi e discreti da non spingere chi guida a disattivarli appena sale a bordo.

La B03X, uno dei modelli più importanti nella nuova fase di espansione internazionale del marchio, dispone di sette airbag e 21 sistemi avanzati di assistenza alla guida, supportati da 14 sensori e telecamere. Leapmotor punta a ottenere cinque stelle nei test indipendenti di sicurezza, previsti per il 2027.

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Il marchio ha già dimostrato di poter raggiungere risultati importanti con la B05, che ha ottenuto cinque stelle ANCAP nel settembre 2026. La sfida adesso è rendere la tecnologia non soltanto efficace nei test, ma anche piacevole da utilizzare ogni giorno.

Leapmotor ritiene che la propria architettura software possa aiutare molto in questo processo. Diversi comportamenti elettronici, dagli avvisi sonori allo sterzo assistito, possono infatti essere modificati tramite aggiornamenti software anche dopo la consegna dell’auto.