Volkswagen dice addio al diesel: l’ibrido è la nuova religione di Wolfsburg

Volkswagen ci ha messo anni a metabolizzare lo scandalo Dieselgate, e ora la risposta definitiva si chiama full hybrid. I “mitici” TDI, quei motori diesel che per decenni hanno fatto la fortuna del gruppo di Wolfsburg, escono di scena quasi ovunque. Sopravviveranno ancora qualche anno su Tiguan e Passat, ma per il resto della gamma il gasolio è storia.

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Adesso è tempo di spingere la tecnologia ibrida. Su Golf e T-Roc è già arrivato il full hybrid, e i numeri dichiarati da Volkswagen sono tutt’altro che imbarazzanti: 4,6 litri per cento chilometri per la Golf 1.5 TSI Hybrid, 5,1 per la T-Roc. Circa 22 km/l nel primo caso, quasi 20 nel secondo, sufficienti a non far rimpiangere (complessità aumentata a parte) i TDI di un tempo.

Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo tecnico del gruppo, ha chiarito che l’obiettivo è far crescere i volumi hybrid, con la possibilità di batterie più grandi nelle versioni future. Entrambi i modelli sono disponibili negli allestimenti Style e R-Line, con guida assistita di livello 2.

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La transizione dal diesel all’ibrido non è solo una scelta di marketing post-scandalo, c’è una dinamica di mercato che spinge nella stessa direzione. In Europa, la quota delle auto a gasolio è crollata: dal 50% abbondante del 2015 a un residuale 10-12% nel 2026. Bruxelles ha fatto il suo lavoro, nel bene o nel male. Il gasolio è stato demonizzato, e i consumatori, complici i prezzi alle pompe, ne hanno preso atto.

L’ibrido si posiziona così come alternativa concreta all’elettrico puro, in un segmento sempre più complicato dalla pressione dei costruttori cinesi. Volkswagen non ha abbandonato il termico: i motori a sei e otto cilindri sopravvivono, protetti da un meccanismo di compensazione delle emissioni all’interno del gruppo. Se Wolfsburg rispetta i limiti di CO2, quei crediti possono coprire Audi, Porsche e gli altri brand.

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È un equilibrio fragile, costruito su regole che possono cambiare. Per ora funziona e permette al gruppo di tenere un piede in due scarpe, quella del futuro verde e quella del presente ad alte prestazioni.