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Citroën C3 Aircross e C5 Aircross premiate ai RAC New Car Awards 2026

Citroën C3 Aircross e nuova C5 Aircross hanno ricevuto una menzione speciale ai RAC New Car Awards 2026. La prima ha convinto per praticità, spazio, configurazione a sette posti e varietà di motorizzazioni; la seconda per comfort, abitabilità e autonomia elettrica fino a 680 km WLTP. Due SUV premiati per qualità, versatilità e attenzione alle esigenze quotidiane.

di Aggiornato

Citroën C5 Aircross

Citroën torna dai RAC New Car Awards 2026 con due riconoscimenti che fanno piacere soprattutto perché arrivano su modelli molto diversi tra loro. C3 Aircross e nuova C5 Aircross hanno infatti ricevuto una menzione speciale dopo essere state provate e confrontate con le principali rivali dal team editoriale di RAC Drive.

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La valutazione non si è fermata alla classica prova su strada. Sono stati presi in considerazione aspetti molto concreti, quelli che alla fine contano davvero quando si sceglie un’auto: prezzo, costi di gestione, sicurezza, praticità, comfort, qualità degli interni, tecnologia e prestazioni. Ed è proprio su questo terreno che i due SUV Citroën sono riusciti a farsi notare.

C3 Aircross e C5 Aircross convincono la giuria ai RAC New Car Awards 2026

La C3 Aircross ha raccolto consensi soprattutto per lo spazio che riesce a offrire pur restando un SUV relativamente compatto. Dentro è più sfruttabile di quanto le dimensioni esterne facciano pensare e, soprattutto, può essere configurata anche con sette posti. Non è una caratteristica così comune in questa categoria e può diventare un vantaggio concreto per le famiglie numerose o per chi ha bisogno di maggiore flessibilità.

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Citroën ha inoltre scelto di non legare il modello a una sola alimentazione. La gamma comprende versioni elettriche, ibride e a benzina turbo, così da lasciare più libertà al cliente. RAC Drive ha apprezzato proprio questo equilibrio generale: la C3 Aircross è stata giudicata facile da guidare, confortevole, pratica e con un rapporto qualità-prezzo interessante.

Citroen C3 Aircross Hybrid

In sostanza preferisce concentrarsi su quelle qualità che si apprezzano nel traffico, durante un viaggio con la famiglia o quando bisogna caricare persone e bagagli senza perdere troppo tempo a fare incastri. La nuova C5 Aircross segue invece una strada più orientata al comfort e alla raffinatezza. È più grande, più spaziosa e nasce con l’obiettivo di rendere i viaggi il più rilassanti possibile.

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La gamma comprende due versioni elettriche, Comfort Range e Long Range, con quest’ultima che arriva fino a 680 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP. Restano comunque disponibili anche varianti ibride e plug-in hybrid.

Citroën C5 Aircross al Giro D'Italia

Dentro, Citroën ha puntato forte sulla comodità. I sedili Advanced Comfort sono pensati per rendere meno faticosi i viaggi lunghi, mentre le sospensioni Advanced Comfort lavorano per assorbire meglio buche e irregolarità dell’asfalto.

La C5 Aircross è stata apprezzata per la qualità della marcia, per lo spazio disponibile e per quella sensazione di tranquillità che continua a essere uno dei tratti più riconoscibili di Citroën.

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