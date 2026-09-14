Citroën Classic Tour: omaggio ad alcuni modelli iconici del “double chevron”

Citroën è un marchio molto apprezzato da chi cerca auto innovative e fuori dagli schemi. La sua vita aziendale è costellata di modelli che hanno rotto i cardini delle convenzioni, per esplorare territori nuovi, a volte arditi. Con questa forza e con questo carattere il “double chevron” è entrato nella storia.

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Negli scorsi giorni i vertici aziendali hanno deciso di onorare il nobile passato con il Citroën Classic Tour: l’omaggio ad alcuni dei modelli più rappresentativi delle diverse epoche. Parliamo di auto che hanno segnato la storia aziendale del “double chevron”.

Ad entrare in scena sono state nove auto storiche dense di carattere, protagoniste nel 2026 di anniversari significativi. Il loro punto di raccolta è stato il Parc André Citroën di Parigi, ma le emozioni maggiori sono forse scaturite dall’eccezionale parata per le strade della capitale francese, che ha coinvolto una trentina di collezionisti.

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Qui il parterre si è arricchito di altri modelli, illuminando di nuove luci e colori le atmosfere suggestive della Ville Lumière. Dalla leggendaria 2CV alla Méhari, passando per l’iconica Traction Avant, la parata ha offerto un’autentica immersione nel patrimonio e nella storia del marchio.

Forte di oltre 107 anni di storia, la casa del “double chevron” ha scelto di celebrare le vetture che hanno segnato il suo percorso di vita con la prima edizione del Citroën Classic Tour. Lo ha fatto con un’autentica immersione nel patrimonio e nella storia aziendale.

Per dar vita all’evento, il costruttore transalpino si è avvalso del supporto di L’Aventure Citroën, la cui missione consiste nel preservare, valorizzare e tramandare il patrimonio del marchio. Nove modelli iconici sono stati celebrati in occasione del loro anniversario, in questo 2026 che volge al termine. Si spazia dalle city car popolari alle serie limitate, dai modelli sportivi alle vetture per la famiglia.

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Ognuna delle vetture scelte per l’omaggio testimonia, a modo proprio, un’epoca particolare, ma anche uno stile di vita. Ad aprire le danze ci hanno pensato le 2CV Spot e LN del 1976, giunte al 50° anniversario. Il Citroën Classic Tour è stato impreziosito dalla 2CV 007, che celebra nel 2026 il suo 45° compleanno.

Della partita anche tre modelli del 1986: la 2CV Cocorico, la BX GTI e la AX, tutte quarantenni. Cinque anni in meno, nell’asse del tempo, per la ZX Volcane del 1991, pure lei protagonista dell’evento parigino. Presenti all’appello anche la Saxo VTS e il Berlingo del 1996, ormai trentenni.

A questi nove modelli celebrativi esposti al Parc André Citroën, il marchio, giovandosi della sua community, ha abbinato quelli portati per l’occasione da circa trenta proprietari di vetture del “double chevron”. Con loro ha preso forma un’eccezionale parata Citroën per le strade di Parigi.

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L’iniziativa ha offerto al pubblico un’opportunità unica per riscoprire queste vetture iconiche e apprezzare l’affetto duraturo che continuano a suscitare sia negli appassionati sia nel grande pubblico. Che dire? Chapeau!

Fonte | Stellantis