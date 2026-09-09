Fiat Argo X sempre più vicina: nuove foto spia anticipano il debutto in Brasile

La nuova Fiat Argo X è ormai nella fase finale dei collaudi e il debutto sul mercato brasiliano sembra davvero vicino. Nelle ultime ore sono emerse nuove foto spia di alcuni prototipi ancora pesantemente camuffati, avvistati sulle strade del Minas Gerais. Le immagini confermano che Fiat sta accelerando gli ultimi test prima della presentazione, attesa tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Il modello avrà un legame stretto con la Grande Panda europea, ma non sarà una semplice copia con un nome diverso.

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Fiat Argo X nasce dalla Grande Panda ma sarà pensata per il Brasile

La base tecnica sarà infatti la piattaforma Smart Car di Stellantis, derivata dalla CMP e già utilizzata in Sud America da modelli come Citroën C3 e Jeep Avenger. La Argo X verrà però prodotta nello stabilimento Fiat di Betim, nel Minas Gerais, e rappresenterà uno dei primi frutti concreti del nuovo piano di investimenti da 14 miliardi di real destinato alla regione entro il 2030.

Le dimensioni dovrebbero restare molto vicine a quelle della Grande Panda, lunga 3,99 metri e con un passo di 2,54 metri. L’idea è quindi quella di proporre un’auto compatta, facile da usare in città ma con un’impostazione più robusta rispetto all’attuale Argo. Proprio i prototipi avvistati nelle ultime settimane lasciano intuire una carrozzeria vicina alla Grande Panda, con alcuni dettagli specifici per il Brasile e una presenza a metà strada tra una tradizionale hatchback e un piccolo SUV.

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La gamma dovrebbe seguire una struttura già conosciuta dai clienti Fiat locali. Le versioni attese sono Drive, Audace e Impetus, con motori e dotazioni differenti. Alla base dovrebbe esserci il 1.0 Firefly aspirato, già utilizzato su numerosi modelli Stellantis venduti in Brasile, abbinato al cambio manuale a cinque rapporti.

Salendo di livello dovrebbe invece arrivare il 1.0 Turboflex mild hybrid, probabilmente con una potenza vicina agli 85 kW, cioè circa 116 CV. Una scelta non casuale, perché questa soglia consentirebbe a Fiat di rientrare nella fascia fiscale più favorevole prevista dalle nuove regole del programma Mover. Per le versioni automatiche è attesa una trasmissione CVT con sette rapporti simulati.

Anche sul fronte della sicurezza la Argo X dovrebbe fare un passo avanti importante rispetto all’attuale Argo. Sono attesi sei airbag di serie e diversi sistemi ADAS già dalle versioni più accessibili, tra cui frenata automatica d’emergenza, avviso di superamento della corsia e mantenimento attivo della traiettoria.

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Render di Kleber Silva

Gli interni dovrebbero mescolare elementi della Grande Panda con soluzioni che vedremo anche sulle future Fiat Grizzly e Grizzly Fastback. Le foto spia fanno inoltre pensare alla presenza di fari a LED e, su alcune configurazioni, delle barre sul tetto.

Fiat punta molto su questo modello. La Argo X nascerà per sfidare direttamente Volkswagen Polo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20, ma per impostazione potrebbe finire anche nel mirino di Volkswagen Tera, Renault Kardian e altri piccoli crossover. L’attuale Argo, comunque, non sparirà subito: continuerà a essere prodotta a Betim finché il mercato continuerà a richiederla.