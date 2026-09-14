Lancia celebra 120 anni di storia insieme ai club europei e svela ai soci la nuova Gamma

Lancia si appresta a compiere 120 anni: una ricorrenza anagrafica importante per la casa automobilistica torinese, fondata il 27 novembre 1906 da Vincenzo Lancia. Per celebrare questo appuntamento con la storia, i vertici aziendali hanno deciso di coinvolgere anche i club europei del marchio, invitando una loro rappresentanza all’Heritage Hub.

Advertisement

Nello spazio espositivo di Stellantis Heritage, dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico automobilistico della sua galassia, si sono ritrovati 140 iscritti ai sodalizi ufficiali Lancia.

Alcune aziende non capiscono che la passione va coccolata, perché chi la esprime è un volano di marketing e di reputazione, trasformando i prodotti in simboli di identità e di appartenenza. Questo gratifica anche i nuovi acquirenti.

Advertisement

Lancia ne è consapevole. Forse per tale ragione ha deciso di aprire le porte alla sua community, rafforzando il senso di famiglia. Lo ha fatto all’Heritage Hub, in occasione del suo 120° compleanno. Qui ha preso forma un incontro coi manager del gruppo, sigillato da visite guidate alla collezione del museo torinese e dalla visione, in anteprima, della Nuova Lancia Gamma.

La nuova Lancia Gamma rappresenta il prossimo capitolo nel percorso di evoluzione del marchio. Si tratta di un’ammiraglia, inserita nel segmento D, che segna una svolta totale rispetto alle berline del passato (come Thema o Thesis). Non siamo, infatti, al cospetto di una classica berlina a tre volumi, ma di un SUV crossover fastback, sviluppato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis.

Advertisement

Ci piacerebbe conoscere le impressioni che ha suscitato nei 140 soci dei club europei intervenuti all’evento, ma al momento ne sappiamo poco. Una cosa, invece, ci sentiamo di dire: il sicuro coinvolgimento dato dalla possibilità di ripercorrere, all’Heritage Hub, alcuni dei momenti più significativi della storia Lancia.

L’esperienza ha offerto un’immersione resa possibile dal viaggio fisico e mentale attraverso le auto, le innovazioni e le soluzioni di design che hanno contribuito a costruire l’identità del marchio dal 1906 a oggi. La giornata torinese è proseguita con una sessione plenaria insieme al management Lancia dedicata ai principali progetti del brand e alle prossime tappe del suo percorso. Un momento di confronto diretto con una community che contribuisce a mantenere viva la cultura aziendale in tutta Europa.

Advertisement

Fonte | Stellantis