Fiat Grizzly Fastback XR: Restomod GT la trasforma in una belva da strada

Restomod GT torna a far parlare di sé con un nuovo progetto digitale che prende spunto dall’universo Fiat e lo porta in una direzione molto più aggressiva. Il protagonista questa volta è Fiat Grizzly Fastback, reinterpretato attraverso la filosofia Forma Corsa XR by Restomod GT, un approccio che punta a trasformare un modello già moderno e muscoloso in qualcosa di ancora più scenografico, sportivo e fuori dagli schemi.

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Non si tratta naturalmente di un modello ufficiale Fiat, ma di un render indipendente che prova a immaginare come potrebbe diventare Grizzly Fastback con un trattamento molto più radicale. E il risultato, almeno a giudicare dalle immagini diffuse, non passa certo inosservato.

Nel render di restomod GT Fiat Grizzly Fastback diventa ancora più cattiva

Secondo quanto spiegato da Restomod GT, il progetto è ancora in una fase iniziale, ma la direzione stilistica appare già piuttosto chiara. Fiat Grizzly Fastback viene immaginato con un assetto ribassato, carreggiate allargate e una presenza su strada decisamente più importante rispetto a quella di un classico SUV coupé di serie.

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Il frontale appare uno degli elementi più estremi del progetto. Spiccano infatti uno splitter anteriore molto pronunciato, prese d’aria più marcate e un’impostazione generale che cerca di trasmettere immediatamente un senso di sportività. Anche il cofano riceve un trattamento dedicato, con sfoghi che contribuiscono ad accentuare il carattere più corsaiolo del concept.

Molto evidente anche il lavoro sulle fiancate, dove troviamo passaruota in carbonio e cerchi aerodinamici specifici, dettagli che rafforzano ulteriormente l’identità del progetto. Il posteriore, però, è forse la parte più scenografica di tutte: qui domina un grande diffusore multi-canale che rende l’insieme ancora più aggressivo e vicino al linguaggio delle auto ad alte prestazioni.

L’idea alla base di questo render è quella di reinterpretare una fastback italiana in maniera molto più audace, enfatizzandone il lato sportivo e trasformandola quasi in una show car. Restomod GT, del resto, lascia intendere che le idee in cantiere siano ancora diverse e che alcune evoluzioni future potrebbero essere persino più spinte.