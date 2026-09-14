La nuova Citroën 2CV nel 2028: come potrebbe essere l’elettrica made in Pomigliano

Ottant’anni dopo, lo sappiamo, la 2CV torna. Sarà elettrica, sotto i 15.000 euro, prodotta in Italia. Citroën sta giocando con la nostalgia, certo, ma sta anche scommettendo che il mercato abbia dimenticato cosa significa un’auto senza fronzoli.

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Il precedente esiste, vedi Fiat con la 500, MINI con la Cooper, Volkswagen con il Maggiolino, Renault con R5, R4 e Twingo, tutti hanno pescato nell’archivio per riemergere con qualcosa di nuovo. Citroën ha aspettato più a lungo di tutti, e adesso si presenta con la scommessa più rischiosa con un’auto pensata per costare poco.

Il progetto rientra nel piano FaSTLAne 2030 di Stellantis e nella nuova famiglia E-Cars del gruppo, la stessa che includerà la futura erede della Fiat Panda e altri modelli entry-level. La produzione è confermata a Pomigliano d’Arco, il che significa auto elettrica europea a tutti gli effetti. L’elettronica, invece, dovrebbe arrivare da Leapmotor, il partner cinese di Stellantis. Il gruppo si occuperà del telaio e della dinamica, il resto viene da Est.

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Le specifiche tecniche sono ancora provvisorie, ma il quadro è coerente: motore da circa 80 CV, batteria LFP, autonomia attorno ai 250 chilometri. Una batteria sovradimensionata farebbe esplodere il prezzo e tradirebbe il concept. L’obiettivo dichiarato è tenere tutto sotto controllo, peso, costi e complessità, per offrire un’auto che si guida principalmente in città.

Sul design si sa ancora poco, ma le indiscrezioni indicano una carrozzeria che richiama l’originale senza fotocopiarlo. La lunghezza dovrebbe restare vicina ai 3,78 metri dell’originale del 1948. Gli interni puntano sull’essenziale: quattro posti, pochi elementi superflui, soluzioni pratiche. L’abitacolo non sarà il punto di forza.

La variabile decisiva è la categoria europea M1E, ancora in attesa di regolamentazione definitiva, che potrebbe consentire semplificazioni normative per piccole elettriche prodotte in Europa. Se i regolamenti terranno, il prezzo obiettivo sotto i 15.000 euro diventa credibile.

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Il concept arriverà al Salone di Parigi nell’ottobre 2026. Il lancio commerciale è previsto per il 2028, ottant’anni esatti dal debutto della 2CV originale. Resta da vedere se Citroën riuscirà a mantenere quella promessa di semplicità fino alla catena di montaggio.